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Снежные рулоны скатала погода в Республике Алтай

Необычное природное явление можно наблюдать на Телецком озере.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 752 мм рт. ст. +7°

В Республике Алтай природа подарила жителям уникальное зрелище, на Телецком озере образовались удивительные снежные рулоны. Об этом 10 марта сообщает Алтайский биосферный заповедник.

Необычное природное явление образовалось в результате нескольких факторов. На ледяное озеро выпал тонкий слой снега, а потом поднялся сильный ветер, который скатал снежный покров со скользкой поверхности в рулоны. Получились валики, внешне напоминающие сладкую вату.

Специалисты Алтайского заповедника отмечают, что такое явление — большая редкость, оно произошло впервые. Наблюдать его можно будет не долго, потому что скоро в Республике Алтай наступит температурная весна и снежные рулоны растают.