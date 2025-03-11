Снежные рулоны скатала погода в Республике Алтай

В Республике Алтай природа подарила жителям уникальное зрелище, на Телецком озере образовались удивительные снежные рулоны. Об этом 10 марта сообщает Алтайский биосферный заповедник.
Необычное природное явление образовалось в результате нескольких факторов. На ледяное озеро выпал тонкий слой снега, а потом поднялся сильный ветер, который скатал снежный покров со скользкой поверхности в рулоны. Получились валики, внешне напоминающие сладкую вату.
Специалисты Алтайского заповедника отмечают, что такое явление — большая редкость, оно произошло впервые. Наблюдать его можно будет не долго, потому что скоро в Республике Алтай наступит температурная весна и снежные рулоны растают.