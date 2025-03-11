Как выращивать рассаду сельдерея в домашних условиях

"Глубина посева семян у сельдерея — около 0,5—1,5 см. Температуру для прорастания семян можно поддерживать на уровне +20 °C (это оптимальная величина). Если у вас комнатная температура чуть выше, то ничего страшного. В идеале после появления всходов температуру желательно снизить до +14…+18 °C (например, вынести рассаду на лоджию или приставить ближе к оконному стеклу на подоконнике) на несколько дней, пока у входов не появится третий лист (первый настоящий после двух семядольных). Потом температуру можно снова поднять до комнатной (в теплице ее следует поддерживать на уровне +18…+20 °C).