Как выращивать рассаду сельдерея в домашних условиях

Эта пряно-ароматическое растение высоко ценится за свои диетические и лечебные свойства, а также используется в высокой кухне по всему миру. Из-за длительного вегетационного периода сельдерей чаще всего выращивают рассадным способом. В этом материале подробно расскажем, как выбрать семена культуры, правильно подготовить почву, посеять семена и выращивать рассаду сельдерея, чтобы получить хороший урожай. Также предлагаем вашему вниманию советы опытного агронома по выращиванию этой популярной и полезной растительной культуры.
Как выбрать семена сельдерея для посадки
Перед тем как приступать к выращиванию рассады сельдерея, важно правильно выбрать семена. Их качество напрямую влияет на будущий урожай. Существует несколько разновидностей сельдерея, и выбор будет зависеть от ваших предпочтений и условий выращивания. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор:
- Выбирайте сорта с коротким или средним сроком созревания, если вы живете в регионах с коротким летом. Отдавайте предпочтение районированным сортам.
- Подбирайте семена тех сортов сельдерея, которые устойчивы к распространенным заболеваниям и неблагоприятным условиям, а также сорта с выраженным ароматом и вкусом.
- Семена сельдерея теряют всхожесть в течение двух или трех лет, поэтому следует покупать их на только текущий сезон, обращать внимание на дату упаковки семян и их заявленную всхожесть.
- Выбирайте сорт в зависимости от целей выращивания. Существуют корневые, листовые и черешковые виды сельдерея.
- Покупайте семена у проверенных производителей. Известные и проверенные бренды гарантируют качество и соответствие заявленным характеристика.
Сроки посадки семян сельдерея на рассаду по лунному календарю
Посадка семян сельдерея на рассаду зависит не только от климатических условий, но и от лунного календаря. Считается, что фазы луны влияют на рост и развитие растений. Ниже приведена таблица с благоприятными датами посадки сельдерея в разных регионах.
|Регион страны и месяц
|Благоприятные дни
|Южные регионы, посев в январе
|2—11
|Центральная Россия, посев в феврале
|1—10, 14, 20—22
|Северные регионы, Урал и Сибирь посев в марте
|2—13, 18—21, 31
«Посев на рассаду корневого сельдерея проводят за полтора месяца до средневесенней высадки в открытый грунт, у других разновидностей — за месяц. В средней полосе России это примерно середина или конец марта», — рассказывает Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
Как подготовить почву для посадки сельдерея
Почва для рассады сельдерея должна быть легкой, питательной и хорошо дренированной, с нейтральным показателем pH. Рекомендованный грунт для рассады сельдерея включает в себя смесь торфа, перегноя и песка в соотношении 2: 1: 1. При необходимости к субстрату добавляют древесную золу или минеральные удобрения для улучшения питательных свойств. Можно использовать готовый универсальный грунт для рассады овощей. Перед посадкой почву рекомендуется обеззаразить, пролив ее розовым раствором марганцовокислого калия или прогрев в духовке при температуре +70…+80 °C в течение 30 минут. Это поможет уничтожить патогенные микроорганизмы и предотвратить заболевания рассады.
Как посеять семена сельдерея
Перед посевом семена сельдерея нуждаются в предварительной подготовке. Замочите их в теплой воде на 12—24 часов для ускорения прорастания.
«Как и у моркови, в семенах сельдерея содержится много эфирных масел, из-за которых вода с трудом проникает в семена, и появление всходов довольно растянуто. Поэтому семена сельдерея желательно намочить перед посевом, а еще лучше провести барботирование (намачивание с принудительной подачей воздуха компрессором) в течение суток. Если у вас нет компрессора, например аквариумного, то можно положить семена в марлю и периодически (через каждые 4—5 часов) вытаскивать их из воды на полчаса “подышать”, потому что так они не “задохнутся”», — комментирует эксперт.
Этапы работы:
- Используйте пластиковые кассеты или ящики для рассады, не забудьте о дренажных отверстиях в контейнерах, чтобы избежать застоя воды.
- Заполните емкости подготовленным грунтом и слегка утрамбуйте его.
- Посев требует аккуратности и терпения. Семена сельдерея очень мелкие, поэтому их лучше смешать с песком для равномерного распределения.
- Разместите семена на поверхности грунта и слегка присыпьте их слоем почвы (не более 1,5 см). Для прорастания сельдерею требуется свет, поэтому не засыпайте семена слишком глубоко. Можно просто рассыпать их по поверхности и слегка прижать ладонью, дощечкой или любым гладким предметом.
- Аккуратно опрыскайте грунт из пульверизатора, чтобы не смыть семена.
- Накройте контейнеры полиэтиленовой пленкой (стеклом) до образования всходов, чтобы создать парниковый эффект.
Правила ухода за рассадой сельдерея
После появления всходов (обычно через 10—14 дней) уберите укрытие и переместите контейнеры в хорошо освещенное место с температурой около +20 °C.
"Глубина посева семян у сельдерея — около 0,5—1,5 см. Температуру для прорастания семян можно поддерживать на уровне +20 °C (это оптимальная величина). Если у вас комнатная температура чуть выше, то ничего страшного. В идеале после появления всходов температуру желательно снизить до +14…+18 °C (например, вынести рассаду на лоджию или приставить ближе к оконному стеклу на подоконнике) на несколько дней, пока у входов не появится третий лист (первый настоящий после двух семядольных). Потом температуру можно снова поднять до комнатной (в теплице ее следует поддерживать на уровне +18…+20 °C).
Сельдерей имеет три разновидности: листовую, черешковую и корневую. Листовой сельдерей выглядит как листовая петрушка. У него есть корнеплод, но очень слабый, поэтому в пищу используются только листья. У черешкового сельдерея в пищу используются большие мясистые черешки, их можно есть вместе с листьями. А вот корневой сельдерей выращивают в основном для получения округлых крупных корнеплодов, хотя листья у него тоже съедобны.
Рассадный метод зависит от вегетационного периода овоща: если он большой и лета не хватает для получения урожая, то это самое лето мы продляем за счет выращивания рассады в теплице или дома на подоконнике. У листового сельдерея вегетационный период составляет 80—100 дней, у черешкового — 100—120 дней, у корневого — 180—200 дней. Поэтому листовой и черешковый сельдерей можно выращивать посевом семян прямо в огород, особенно ранние сорта, но у корневого сельдерея даже ранние сорта приходится выращивать рассадным способом", — делится своим профессиональным мнением эксперт Даниил Костылев.
1. Корневой сельдерей
Корневой сельдерей (Apium graveolens var. rapaceum) выращивают ради крупных сочных корнеплодов. Сорта требуют особого внимания к поливу и подкормкам.
Полив
Регулярно поливайте рассаду отстоянной водой (желательно комнатной температуры), избегая пересыхания корней.
Обеспечение достаточного освещения
Корневой сельдерей нуждается в 12—14 часах света в сутки. При недостатке естественного освещения используйте фитолампы. Корневые сорта нуждаются в хорошем освещении (не менее 16 часов в сутки).
Поддержание температуры и влажности
Оптимальная температура для ароматной культуры — +18…+22 °C. Поддерживайте влажность в помещение на уровне 60—70%.
Подкормка
Через две недели после появления сеянцев подкормите их жидким удобрением. Далее рекомендована подкормка один раз в две недели.
Пикировка
«При выращивании рассады нужно учитывать особенность корневого сельдерея. Если повредить его главный корешок при пересадке, то корнеплод вырастет разветвленным и уродливым. Поэтому рассаду корневого сельдерея лучше сразу выращивать в отдельных емкостях площадью примерно 5×5 см или больше», — рассказывает эксперт.
2. Листовой сельдерей
Листовой сельдерей (Apium graveolens var. secalinum) ценится за ароматную зелень, которая богата витаминами и минералами. Листовые сорта сельдерея более компактны и менее требовательны к уходу.
Полив
Поливайте рассаду регулярно, но не допускайте застоя воды.
Обеспечение достаточного освещения
Листовой сельдерей нуждается в ярком, но рассеянном свете.
Поддержание температуры и влажности
Листовой сельдерей лучше всего развивается при температуре +16…+18 °C и влажности около 60%. Помещение необходимо регулярно проветривать.
Подкормка
Подкармливайте рассаду культуры каждые 10—12 дней слабым раствором органических удобрений.
Пикировка
Когда у рассады сельдерея появятся 2—3 настоящих листа, аккуратно пересадите саженцы в отдельные емкости.
3. Черешковый сельдерей
Черешковый сельдерей (Apium graveolens var. dulce) выращивают ради сочных и хрустящих стеблей.
Полив
Поливайте рассаду обильно, но не допускайте переувлажнения. Черешковый сельдерей требует более интенсивного полива, так как его черешки быстро теряют влагу.
Обеспечение достаточного освещения
Черешковый сельдерей нуждается в ярком рассеянном освещении для полноценного роста.
Поддержание температуры и влажности
Благоприятная температура для культуры — +18…+20 °C. Черешковый сельдерей нуждается в высокой влажности, чтобы его черешки оставались сочными и нежными.
Подкормка
Через 2—3 недели после появления всходов начните подкармливать рассаду жидким органическим удобрением. Затем подкормку проводят каждые 10 дней.
Пикировка
Когда у сеянцев появятся 2—3 настоящих листа, рассадите их в отдельные стаканчики.
Распространенные болезни и вредители рассады сельдерея
Сельдерей может подвергаться воздействию различных заболеваний и вредителей. Вот основные из них:
- Фузариоз. Грибковое заболевание, проявляющееся увяданием растений. Для профилактики используйте здоровые семена, соблюдайте севооборот и не переувлажняйте почву.
- Мучнистая роса. Появляется при повышенной влажности и недостатке циркуляции воздуха. На листьях образуется белый налет. Для лечения обработайте растения раствором соды или фунгицидом.
- Черная ножка. Грибковое заболевание, которое проявляется в виде потемнения и загнивания основания стебля. Для профилактики соблюдайте режим полива и используйте обеззараженную почву. Для лечения рассады культуры потребуются фунгициды, также нужно обязательно уменьшить влажность.
- Тля. Сосет соки из растений, что приводит к их увяданию. Для борьбы с вредителем используйте инсектициды или народные средства (например, мыльный раствор или настой чеснока).
- Паутинный клещ. Появляется при сухости воздуха в помещении. Регулярно опрыскивайте растения водой и используйте акарициды.
Регулярный осмотр растений поможет вовремя принять меры по защите рассады.
Когда нужно высаживать рассаду сельдерея в открытый грунт
Рассаду сельдерея высаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, а почва прогреется до +10…+15 °C. Оптимальное время для высадки рассады сельдерея в открытый грунт зависит от климатических условий вашего региона. В южных регионах высаживайте рассаду в конце апреля — начале мая. В северных регионах лучше подождать до середины мая, когда минует угроза заморозков.
«Во избежание цветухи из-за пониженных весенних температур рассаду корневого сельдерея высаживают в средневесенние сроки (в средней полосе России это примерно во второй декаде мая)», — комментирует эксперт.
Перед посадкой в открытый грунт необходимо закалить рассаду. Для этого начинайте выносить растения на улицу за две недели до посадки, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Осуществляйте высадку рассады в облачную погоду или вечернее время, чтобы избежать стресса у растений и улучшить приживаемость. Лучше всего высаживать растения на солнечных участках с качественной дренажной системой. Хорошими предшественниками считаются бахчевые и бобовые культуры, лук и чеснок.
Технология высадки:
- Подготовьте грядки с рыхлой почвой, добавив компост.
- «Расстояние между рядами оставляют 30—50 см, между корневым сельдереем в ряду — 20 см. Другие разновидности можно высаживать поближе: листовой — через 10 см, черешковый — через 15 см в ряду», — рассказывает Даниил Костылев.
- Аккуратно извлеките рассаду из стаканчиков, стараясь не повредить корни, и разместите в лунках.
- Присыпьте землей и хорошо полейте.
- При выращивании корневого сельдерея важно не заглублять корневую шейку при пересадке, иначе корнеплод будет мелким или не разовьется совсем.
Советы эксперта
Даниил Костылев рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Нужно учитывать, что сельдерей чувствителен к качеству почвы, не выносит кислые и щелочные почвы, лучше всего развивается на плодородных суглинках. Сельдерей отзывчив на рыхление, несколько раз за сезон нужно провести обработку междурядий, совместив ее с прополкой.
У черешкового сельдерея во время прополки можно дважды за сезон провести специальный прием — окучивание черешков почвой. Смысл этой операции в том, что вы затеняете черешки от солнечного света, и в затененных частых черешков перестает образовываться хлорофилл. В результате они отбеливаются, становятся более нежными и сочными, уходит горечь. У листового сельдерея срезку листьев можно проводить все лето, оставляя черешки высотой 5 см. Срезку начинают делать, когда растение образует 6—8 листьев.
У корневого сельдерея также можно периодически срезать часть листьев на зелень. Более того, если в конце лета у него убрать несколько внешних листьев, то это ускорит образование корнеплода. Последнюю срезку листьев у него проводят перед заморозками с одновременным выкапыванием корнеплодов.
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать рассаду сельдерея
Выращивание рассады сельдерея на подоконнике — это увлекательный процесс, который требует внимания, но полученный результат стоит затраченных усилий. Следуя приведенным рекомендациям по выбору семян, подготовке грунта и уходу за сеянцами, вы сможете получить крепкую рассаду.
- Выбирайте свежие, качественные семена сельдерея.
- Подготовьте легкую, рыхлую почву, а также контейнеры для посадки с дренажными отверстиями.
- Соблюдайте сроки посева семян и посадки саженцев в открытый грунт в зависимости от региона проживания.
- Посейте семена культуры согласно нашим рекомендациям.
- Обеспечьте рассаде достаточное освещение и регулярный, но умеренный полив.
- Подкармливайте молодые растения каждые 10—14 дней.
- Своевременно пикируйте рассаду.
- Обязательно закаливайте саженцы сельдерея перед высадкой в открытый грунт.
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»