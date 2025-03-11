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Воронежцы наблюдали лунное гало в ночном небе

Как правило, оно возникает в морозную погоду при повышенной влажности.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: АиФ Воронеж

В небе над Воронежской областью в ночь на вторник, 11 марта, можно было наблюдать лунное гало. Снимками редкого природного явления жители региона поделились в соцсетях.

Лунное гало — это оптическая иллюзия, из-за которой спутник Земли окружает яркое светящееся кольцо. Оно возникает в перистых облаках из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Проходя через них, лунный свет преломляется и меняет направление, из-за чего и создается эффект ореола вокруг луны.

Как правило, лунное гало возникает в морозную погоду при повышенной влажности.