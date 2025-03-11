Воронежцы наблюдали лунное гало в ночном небе

Лунное гало — это оптическая иллюзия, из-за которой спутник Земли окружает яркое светящееся кольцо. Оно возникает в перистых облаках из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Проходя через них, лунный свет преломляется и меняет направление, из-за чего и создается эффект ореола вокруг луны.