Монстера: уход за комнатным растением в домашних условиях

Это поистине выносливое растение, которое способно подстроиться под различные условия содержания. Благодаря огромным резным листьям монстера оживляет любой интерьер и привносит в дом атмосферу тропиков. Лиана может достигать более 9 м в длину, а диаметр листа может быть более 50 см. Известны более 50 видов монстер, однако в этой статье мы подробно рассмотрим особенности ухода именно за монстерой деликатесной, расскажем о ее необычных разновидностях и основных проблемах, с которыми могут столкнуться цветоводы.
Что важно знать о домашнем растении монстера
Монстеры широко используются как для озеленения общественных пространств, так и в качестве коллекционных растений у цветоводов. В таблице ниже вы найдете информацию о происхождении и характеристиках монстеры. Это поможет вам лучше понять, подходит ли для вас и для ваших условий это растение.
|Ареал обитания в природе
|Тропические леса Центральной Америки
|Название
|Видовой эпитет «деликатесная» говорит о съедобности плодов растения, а само название «монстера» происходит от латинского слова, которое означает «чудовищный»
|Размер
|В длину растение достигает более 9 м
|Цветение
|Цветения редко можно добиться в условиях квартиры, чаще всего его можно наблюдать в оранжереях и ботанических садах. Плоды съедобные, в некоторых странах выращиваются для потребления в пищу
|Размножение
|Стеблевыми черенками, семенами
|Что любит культура
|Яркий рассеянный свет в помещении, рыхлый, хорошо дренированный грунт, регулярные подкормки комплексными удобрениями, наличие опоры для вертикального роста
|Чего не любит культура
|Культура плохо переносит слабую освещенность, переливы и пересушивание грунта, отсутствие подкормок и опоры, тяжелый грунт
|Кому подходит
|Начинающим цветоводам, коллекционерам тропических растений. Может использоваться для озеленения просторных светлых помещений
|Частые вредители
|Щитовка, трипс, мучнистый червец, паутинный клещ
Виды и сорта растения монстера с фото
Монстера деликатесная (Monstera deliciosa) — самый популярный вид, у растения гладкие перфорированные зеленые листья. При подходящих условиях оно достигает гигантских размеров.
Монстера альба вариегата (Monstera alba variegata) — несложная в уходе и размножении вариегатная форма монстеры с крупными белыми разводами. Существует тип окраски Half Moon, когда лист делится ровно пополам: одна сторона белая, а вторая зеленая. При этом такие листы чередуются с полностью зелеными.
- Монстера «Тайское созвездие» (Monstera «Thai Constellation») — крупная монстера с мелкой россыпью белых и кремовых пятен. В отличие от монстеры альбы этот сорт имеет более короткие междоузлия и сложнее размножается черенками.
- Монстера «Минт» (Monstera «Mint») — редкий коллекционный сорт с ментоловой вариегатностью.
Ксения Толмачева, профессиональный цветовод, создатель группы Peace of jungle в Telegram, рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Кроме монстеры деликатесной, существует еще множество других видов монстер, например:
- Борзига (Monstera deliciosa Borsigiana) — подвид отличается меньшим размером листа и длиной междоузлий, а также имеет менее выраженную перфорацию. Это растение более компактное и подходит для небольших помещений.
- Адансона (Monstera adansonii) — имеет небольшие (примерно 15—20 см длиной) плотные листья с характерными овальными отверстиями, за что растение получило свое народное название — швейцарский сыр.
- Силтепекана (Monstera siltepecana) — имеет небольшие листья с серебристой заливкой.
- Пиннатипартита (Monstera pinnatipartita) — вид с глубоко рассеченными листьями, требует большей влажности и освещенности по сравнению с другими монстерами.
- Обликва (Monstera obliqua) — имеет листья, которые почти полностью состоят из отверстий.
Как выглядят цветы монстеры
Соцветия монстеры — початки с кремово-белым покрывалом, которые по мере созревания становятся сладкими, напоминают по вкусу ананас и банан. Плодам требуется больше года, чтобы достичь зрелости. Однако в домашних условиях добиться цветение и созревания плода практически невозможно.
Уход за монстерой в домашних условиях
Монстера деликатесная проста в уходе и достаточно вынослива. Ниже подробно рассмотрим основные моменты ухода за этим чудесным растением.
Грунт и горшок
Так как монстера считается полуэпифитным растением, грунт для нее необходим рыхлый, он должен содержать крупные фракции. За основу можно взять универсальный торфяной или кокосовый субстрат и добавить в него кокосовые чипсы, пеностекло, перлит и сосновую кору.
Горшок лучше брать пластиковый, в нем должны быть дренажные отверстия. Также подойдут керамические глазурованные горшки. Если выбираете терракотовые горшки без глазури, то возьмите на размер больше, чем требуется, чтобы грунт не пересыхал слишком быстро.
Температура и освещение
Температура для выращивания монстеры подходит умеренная, диапазон — примерно +22 …+25 °C, зимой не ниже +12 °C.
Монстера не выносит прямых солнечных лучей, оптимальным вариантом для нее будет яркий рассеянный свет. Зеленая монстера достаточно теневынослива и может выдержать легкую полутень. Однако дорогим вариегатным сортам требуется большее количество света, лучше всего для них использовать досветку фитолампами.
Режим полива
Монстера не терпит залива, но в то же время способна выдержать небольшую засуху. Поливайте это растение тогда, когда грунт просохнет на половину высоты горшка. В период активного роста монстере может потребоваться более частый полив, однако в период покоя будьте более аккуратны и сильнее просушивайте грунт.
Влажность воздуха
Это растение нетребовательно к влажности воздуха, однако при повышенной влажности в помещении будет расти быстрее. Крупные листья нужно время от времени протирать от пыли, чтобы придать им блеск.
Подкормка и удобрения
Пересадка
Если вы хотите быстро вырастить крупную монстеру, то регулярно (по мере роста корней) пересаживайте ее в больший по размеру горшок. Длинные воздушные корни можно заправлять в грунт, тогда они тоже станут получать питание для развития растения. Также предусмотрите опору, чтобы обеспечить монстере вертикальный рост.
Обрезка
Если монстера выросла слишком высокой и нуждается в обрезке, то сделайте следующее: подгадайте момент, когда последний лист уже достиг своего максимального размера, а новый еще не начал формироваться, и обрежьте макушку минимум в три листа. Это нужно для того, чтобы ее можно было беспроблемно укоренить. Через время из последнего или предпоследнего междоузлия проснется почка, и начнет расти новый побег.
Воздушные корни
По мере роста у монстер образуются длинные воздушные корни, которыми в дикой природе они цепляются за стволы деревьев. Кроме того, через них растение получает дополнительное питание. Не нужно обрезать эти корни, просто направляйте их в грунт, где они будут укореняться.
Размножение комнатного растения монстера
Несмотря на то что монстеру можно вырастить из семян (очень трудоемко), лучшим способом для размножения в домашних условиях является черенкование. Зеленую монстеру или альбу можно черенковать по одному междоузлию с листом и кусочком стебля, другие же сорта лучше делить на черенки минимум с тремя листами. Будьте осторожны при надрезе и не режьте слишком близко к листу, чтобы не повредить спящую почку. Обработайте срезы толченым активированным углем или фунгицидной пастой.
Укоренить черенок проще всего в воде или в живом сфагновом мхе. Для этого поместите черенок с воздушным корнем (если он есть) в стакан с водой или плотно заверните в мох и поместите в прозрачный пластиковый стаканчик с дренажными отверстиями. Поставьте в светлое теплое место. Поддерживайте мох влажным и не давайте ему пересыхать. После появления новых корней очистите их ото мха (если укоренили в нем) и посадите черенок в рыхлый грунт в небольшой горшок или стакан. Если лист теряет тургор, поместите черенок с горшком в прозрачный пластиковый пакет, чтобы создать эффект теплицы, пока он хорошо не укоренится в грунте.
Болезни монстеры
Монстера, как и любое другое растение, может подвергнуться различным болезням. Самая распространенная болезнь, которая может затронуть монстеру, это гниль корней. Симптомами заболевания будут увядание, пожелтение листьев, коричневые кончики и пятна, а также наличие грибных комариков в грунте. Причины болезни — переувлажнение грунта при недостатке света или при пониженной температуре.
Если заболевание только началось, можно начать лечение растения, не доставая его из горшка. Для этого улучшите условия: добавьте освещенности, поставьте в более теплое место и наладьте режим полива, просушивая грунт полностью между поливами. В первые три полива добавляйте в воду фунгицид, а по листу можно опрыскивать антистресс-препаратами.
Если заболевание протекает длительное время, то достаньте растение из горшка, стряхните грунт и осмотрите корни. Обрежьте загнившие корни до здоровой ткани, обработайте толстые срезы толченым углем или фунгицидной пастой. Если корней осталось мало, то лучше нарастить новые в живом сфагновом мхе, как уже было описано выше. Если корней достаточно, то посадите растение в свежий рыхлый субстрат в горшок по размеру корневой системы. Далее поместите горшок с растением в прозрачный пакет и поставьте в светлое теплое место. Через два дня немного полейте растение раствором фунгицида, а по листу можно опрыскать антистресс-препаратами.
Вредители монстеры
Самыми распространенными вредителями монстеры считаются щитовки, мучнистые червецы и трипсы. Реже растение подвергается нападению паутинного клеща.
Чтобы справится со щитовкой, мучнистым червецом или трипсом, необходимо провести обработку тремя разными инсектицидами с различным действующим веществом. Между обработками следует соблюдать промежуток в 5—7 дней, в это время удаляйте видимых вредителей механическим способом. Лучше, если вы будете использовать как системные препараты (в полив и опрыскивание), так и контактные препараты (только опрыскивание).
Чтобы избавиться от паутинного клеща, необходимо использовать два или три различных акарицида с промежутком в 5—7 дней. Эти препараты работают только при непосредственном попадании на вредителя, поэтому тщательно опрыскивайте каждый лист с двух сторон.
Почему листья монстеры могут желтеть или чернеть
Причины пожелтения или почернения листьев:
- наличие вредителей;
- термический ожог;
- обморожение;
- загнивание корней;
- нерегулярный полив (например, обильно полили после долгой засухи).
Необходимо определить причину проблемы, устранить ее и наладить условия содержания растения. Поврежденные листья или части листьев лучше аккуратно срезать, чтобы понимать, улучшается состояние растения или требуется предпринять дополнительные меры.
Основные проблемы при выращивании монстеры
Несмотря на свою относительную неприхотливость, это растение может столкнуться с рядом проблем в процессе роста. Существует множество факторов, которые могут ухудшить здоровье вашего растения. В таблице ниже рассмотрим основные проблемы, с которыми могут столкнуться любители монстер, обозначим причины и подскажем дальнейшие действия.
|Листья «плачут»
|Причина: обильный полив.
Что делать: дать почве подсохнуть и наладить равномерный режим полива
|Пожелтение большого числа листьев, которые затем вянут и загнивают
|Причина: переувлажнение почвы.
Что делать: провести лечение, как указано в разделе выше
|Бледно-салатовый цвет листьев, их легкое пожелтение
|Причина: недостаток питания.
Что делать: начать регулярно подкармливать удобрениями; провести пересадку, если растение заполнило корнями горшок
|Культура не цветет
|Причина: недостаточный возраст, содержание не в условиях оранжереи.
Что делать: цветение монстеры — редкое явление в домашних условиях, но при правильном уходе и подкормках оно возможно через некоторое время
|Опадение нижнего листа
|Причина: естественное развитие растения.
Что делать: проверить, достаточно ли света и питания. Если достаточно, то проблемы нет
|Маленькие и бледные листья, вытянутый ствол
|Причина: недостаток света.
Что делать: добавить освещенности
|Листья без отверстий
|Причина: недостаток света или маленький возраст.
Что делать: добавить освещенности
|Поникшие листья без пятен
|Причина: пересушивание грунта.
Что делать: наладить режим полива без долгих периодов засухи
|Коричневые края листьев или коричневые пятна на белых частях монстеры альбы
|Причина: перелив.
Что делать: провести лечение, как указано в разделе выше
|Замедлился рост, на поверхности листа точки, дорожки, белая вата, коричневые наросты, белые маленькие крупинки вдоль прожилок
|Причина: насекомые-вредители.
Что делать: провести лечение, как указано в разделе выше
Памятка по уходу за монстерой в домашних условиях
В заключение отметим, что выращивание монстеры — это увлекательный процесс, который требует внимания и усилий, но при этом не столь сложен, как может показаться на первый взгляд. Монстеры очень отзывчивы на правильный уход и раскроются перед вами во всей своей красоте, если вы сможете его обеспечить.
Давайте кратко повторим основные моменты статьи:
- Монстера — очень крупное растение, и для роста ей необходимо большое светлое пространство. Ей также понадобится опора в виде стены или тотема.
- Чтобы листья были с большим количеством перфораций, обеспечьте растение ярким рассеянным светом от окна или воспользуйтесь досветкой фитолампой.
- Здоровое растение любит регулярные подкормки удобрениями.
- Подберите для монстеры рыхлый субстрат с крупными компонентами, а также горшок, в котором грунт не будет пересыхать слишком быстро и в то же время не будет слишком переувлажнен.
- Если у вас нет опыта в выращивании монстер, выберите сначала монстеру деликатесную или монстеру альбу. Более редкие вариегатные сорта достаточно капризны и требуют опыта.
- Здоровое растение с крепким иммунитетом редко подвергается нападкам вредителей, однако если растение ослаблено, то его могут атаковать щитовки, мучнистые червецы, трипсы и паутинный клещ.
Эксперт: Ксения Толмачева, профессиональный цветовод, создатель группы Peace of jungle в Telegram