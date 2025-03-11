Монстера: уход за комнатным растением в домашних условиях

Укоренить черенок проще всего в воде или в живом сфагновом мхе. Для этого поместите черенок с воздушным корнем (если он есть) в стакан с водой или плотно заверните в мох и поместите в прозрачный пластиковый стаканчик с дренажными отверстиями. Поставьте в светлое теплое место. Поддерживайте мох влажным и не давайте ему пересыхать. После появления новых корней очистите их ото мха (если укоренили в нем) и посадите черенок в рыхлый грунт в небольшой горшок или стакан. Если лист теряет тургор, поместите черенок с горшком в прозрачный пластиковый пакет, чтобы создать эффект теплицы, пока он хорошо не укоренится в грунте.