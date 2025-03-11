Температура Черного и Азовского морей может превысить норму уже в марте

Необычно теплая погода и обилие солнечных дней в южных регионах России могут привести к более быстрому повышению температуры воды в Черном и Азовском морях. По словам кандидата географических наук, доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Игоря Вахрушева, уже к концу марта температура морской воды может превысить средние показатели на 1−2 °С.



«В марте температура воды у побережья Черного и Азовского морей обычно находится в пределах 8−10 °С. Однако благодаря аномально теплому воздуху, превышающему 20, и солнечной погоде, которую прогнозируют синоптики, поверхностные слои воды могут прогреться быстрее обычного», — отметил эксперт.



Как пояснил ученый, дальнейший рост температуры воды может происходить ускоренными темпами. Так, заметного потепления воды, до 15 и выше, можно предполагать уже совсем скоро: к концу апреля — началу мая.



Стоит отметить, что в последние годы Краснодарский край все чаще сталкивается с последствиями изменения климата. Повышение среднегодовых температур, учащение погодных аномалий и изменения в природных процессах становятся предметом активных исследований ученых и климатологов.