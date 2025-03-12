В Москве похолодает до минусовых значений

Похолодание наступит в выходные,
Несмотря на резкое похолодание температура все еще будет превышать климатическую норму, подчеркивает синоптик: в субботу — на 3 градуса, в воскресенье — на 2. В выходные возможны осадки в виде дождя и снега. На следующей неделе ночью также погнозируется около нуля градусов, днем — плюс 5−6 градусов.
В целом период экстремального тепла в столице, по оценкам Вильфанда, подошел к концу — о температурных рекордах москвичам в марте можно пока забыть. «Период супертеплой погоды закончился (…) Погода умеренная, близкая к норме и на 1−2 градуса выше нормы. Но уже точно не жарко», — отметил метеоролог.
Тем не менее в четверг, 13 марта, в Московском регионе прогнозируется до 18 градусов тепла. В ближайшие дни возможны небольшие осадки, а в пятницу ожидается резкое падение атмосферного давления.