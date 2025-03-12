В Москве похолодает до минусовых значений

Похолодание наступит в выходные, 15—16 марта , когда Москва окажется в тылу циклона. В эти дни температура в столице опустится сразу на 7−8 градусов. Ночью в субботу столбики термометров вернутся к нулевой отметке, днем температура в Москве еще будет держаться на уровне плюс 3−5, в области — от плюс 2 до плюс 7 градусов. Однако в ночь на воскресенье воздух остынет до минусовых значений — ожидается от минус 1 до минус 6 градусов. Воскресным днем потеплеет до плюс 3−5 градусов.