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Юрист Рыбченко перечислил дачные постройки, которые облагаются налогом

Уплачивать налог нужно только с тех строений, которые относятся к объектам недвижимости.

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Источник: МК в Новосибирске

Все дачные постройки с фундаментом облагаются налогом, рассказал Москве 24 руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Он подчеркнул, что регистрировать и уплачивать налог нужно только с тех строений, которые относятся к объектам недвижимости.

«Если мы сделали крепко связанный с землей фундамент и на нем поставили строение, которое просто так взять и перенести не можем, то постройка является объектом недвижимости с точки зрения закона. Ее нужно регистрировать и платить налог ежегодно до 1 декабря. Это касается жилого или садового дома, бани, гаража», — объяснил Рыбченко.

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