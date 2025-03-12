Юрист Рыбченко перечислил дачные постройки, которые облагаются налогом

«Если мы сделали крепко связанный с землей фундамент и на нем поставили строение, которое просто так взять и перенести не можем, то постройка является объектом недвижимости с точки зрения закона. Ее нужно регистрировать и платить налог ежегодно до 1 декабря. Это касается жилого или садового дома, бани, гаража», — объяснил Рыбченко.