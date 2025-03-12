Полив и подкормка. Все про уход за тюльпанами, нарциссами и другими цветами

«Нарциссы — наверное, самая простая в уходе культура. Её очень любят садоводы, потому что она не требует особого внимания, луковицы не надо каждый сезон выкапывать. Они прекрасно проводят лето, — подчёркивает Филин. — Периодически, раз в два года, их нужно выкапывать, чтобы делить, потому что появляются новые луковицы, их становится больше, и ими можно украсить другую часть сада. Очень популярен сорт нарцисса “Тет-а-тет”. Он самый любимый у тех, кто выращивает карликовые нарциссы. Имеет потрясающий запах, и устойчив и к нашей зиме, и к дождливому лету. Чтобы нарциссы точно хорошо зимовали, стоит выбирать те, у которых коронка (центральная часть цветка) длинная», — добавил агроном.