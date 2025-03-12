Полив и подкормка. Все про уход за тюльпанами, нарциссами и другими цветами

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин рассказал, как же весной ухаживать за самыми популярными цветами — луковичными.
По его словам, содержать растения нужно в нетяжелом грунте, как правило, это торф с песком.
Высаживать тюльпаны и родственные им цветы необходимо осенью, до того, как начнутся заморозки, лучше, начиная с конца сентября до середины ноября.
Как поливать
Весной же тюльпаны не требуют особого ухода, сами восходят и зацветают. Если зимой было достаточно снега, то в поливе нет необходимости. Если же было мало осадков, как в этом году, то надо будет поливать растения раз в неделю в момент бутонизации, во время цветения, и желательно ещё около месяца после него. Усердствовать не стоит, наш эксперт отметил, что для луковичных лучше меньше воды, чем избыток.
Чем подкармливать
Для хорошего цветения можно подкормить их калийно-фосфорными удобрениями. А после того, как бутоны отцвели, нужно дать растениями азотные удобрения. При этом дозировку рассчитывать чётко по инструкции.
"Важно понимать, что садоводу следует держать луковичные растения до тех пор, пока листья не начнут желтеть и отсыхать, это около месяца-двух (примерно до середины июня). За это время они накапливают питательные вещества.
Затем луковицы тюльпанов и гиацинтов выкапываются на лето, очищаются от всех листьев, убираются до следующего сезона, то есть, до осени. Это делается из-за того, что эти растения не выдержат то количество осадков, которое выпадает в средней полосе России", — подчеркнул Филин.
Как хранить луковицы
Хранить луковицы тюльпанов нужно в тёмном месте, где нет прямых солнечных лучей, лучше в подвале, где сухо и нет высокой влажности.
С нарциссами и крокусами — еще проще.
«Нарциссы — наверное, самая простая в уходе культура. Её очень любят садоводы, потому что она не требует особого внимания, луковицы не надо каждый сезон выкапывать. Они прекрасно проводят лето, — подчёркивает Филин. — Периодически, раз в два года, их нужно выкапывать, чтобы делить, потому что появляются новые луковицы, их становится больше, и ими можно украсить другую часть сада. Очень популярен сорт нарцисса “Тет-а-тет”. Он самый любимый у тех, кто выращивает карликовые нарциссы. Имеет потрясающий запах, и устойчив и к нашей зиме, и к дождливому лету. Чтобы нарциссы точно хорошо зимовали, стоит выбирать те, у которых коронка (центральная часть цветка) длинная», — добавил агроном.
Также важно помнить, что тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы требуют яркого солнца, выращивать их в тени не получится.