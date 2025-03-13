Народные приметы на 14 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 14 марта отмечается день Евдокии Свистуньи. По старому стилю этот день выпадал на 1 марта, то есть начало весны. На Евдокию женщины, девицы и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».
Рассказываем, какие приметы есть на 14 марта 2025 года, а также что можно и нельзя делать.
Приметы погоды 14 марта
С Евдокимовым днем связаны следующие приметы погоды:
- какая погода в этот день, такой она будет и летом;
- теплый ветер в этот день дует — к теплому лету, а с севера — к холодному;
- началась метель — весь год будет холодным;
- если тепло в этот день, значит, весна может рано прийти;
- ветер к ночи усиливается — к ненастью;
- откуда ветер в этот день, оттуда и летом дуть будет;
- снег с дождем — к мокрому лету, а мороз и северный ветер — к холодному.
- реки не готовы разливаться, значит, трава в апреле поздно появится.
Что можно делать 14 марта
На Евдокию принято делать из теста птичек, напоминающих жаворонков. Они являются символом новой жизни. Печеньем угощают родных и близких, развешивают на деревьях, чтобы весна увидела и поскорее пришла.
Снег в этот день обладает особой целительной силой. Талой рекомендуется поить детей и животных, чтобы они были здоровы. А еще рекомендуется мыть пол в доме, чтобы все недуги и беды унесла.
Также 14 марта принято подавать милостыню. Таким образом можно привлечь благополучие в семью и загладить грехи.
Что запрещено делать 14 марта
Важно также знать, чего нельзя делать 14 марта, чтобы не навлечь на себя несчастья.
Лучше ничего не планировать. Считается, что все запланированные не сбудется или пойдет не так, как нужно.
В этот день не принято совершать большие покупки, так как вещи могут быстро прийти в негодность.
Плохой приметой считается обидеть ласточку или разрушить ее гнездо.
Пожилым людям в этот день не рекомендуется выходить из дома до заката, так как можно навлечь на себя неприятности.
Женщинам нельзя стричь волосы, иначе мужчины перестанут любить и обращать внимание.