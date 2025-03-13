Народные приметы на 14 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 14 марта отмечается день Евдокии Свистуньи. По старому стилю этот день выпадал на 1 марта, то есть начало весны. На Евдокию женщины, девицы и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».