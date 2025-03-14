Народные приметы на 15 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Считается, что в Ветронос активизируются злые духи в виде ветров и могут навредить человеку. Поэтому на улицу 15 марта лучше не выходить, чтобы злой дух не опрокинул дерево или что-то еще на голову человека. А если все же надо выйти, то перед дверью необходимо трижды перекреститься и перешагнуть порог левой ногой. На улице нужно быть осторожным и не идти против ветра.