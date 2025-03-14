Народные приметы на 15 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 15 марта обозначено как день Федота Ветроноса. Священномученика Феодота прозвали так из-за того, что в этот день на Руси обычно были сильные ветры. В народе сложили множество поговорок по этому поводу: «Федот Ветронос — везде сует свой нос»; «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».
Приметы погоды 15 марта
С Ветроносом связаны следующие погодные приметы:
- если метель и ветер в этот день, то травы еще долго не будет;
- длинные сосульки предвещают долгую весну;
- если ветер теплый — лето будет жарким, но дождливым. Ветер северный, холодный, идет снег — к холодному лету. Если ветер принес дождь — это предвещает мокрое, сырое лето.
- снег идет — еще долго будет холодно;
- собака по земле катается — предсказывает смену погоды, ветер и оттепель.
Что можно делать 15 марта
Согласно народным приметам, 15 марта нужно задобрить домового. Для этого нужно приобрести красную герань и поставить ее на окно в гостиной. Сдачу за купленный цветок нужно обязательно оставить продавцу. Считается, что эти действия привлекут в дом достаток. Также такие цветы помогут создать дома благоприятную атмосферу. Покупать другие растения считается плохой приметой.
В старину на Руси ветров побаивались, поэтому их старались задобрить, как и домового. Для этого на ворота прикрепляли красные ленточки.
Также необходимо сварить кашу и приправить ее медом, чтобы избавиться от всех недугов. Этой едой обязательно угощали именинников, чтобы они всегда были рядом с родными и близкими и были здоровыми.
Что запрещено делать 15 марта
Плохой приметой считается пришивать в этот день пуговицы. Иначе можно случайно пришить лишние заботы и хлопоты. По этой же причине не рекомендуется штопать носки и не покупать одежду.
15 марта нельзя подбирать на дороге чужие вещи. Считается, что в таком случае человек приобретет недобрую энергию, которая в итоге приведет к нищете.
Во избежание тяжелых родов беременным не советуют обнимать чужих детей.
Считается, что в Ветронос активизируются злые духи в виде ветров и могут навредить человеку. Поэтому на улицу 15 марта лучше не выходить, чтобы злой дух не опрокинул дерево или что-то еще на голову человека. А если все же надо выйти, то перед дверью необходимо трижды перекреститься и перешагнуть порог левой ногой. На улице нужно быть осторожным и не идти против ветра.