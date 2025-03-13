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Вильфанд: февраль занял третье место в рейтинге самых теплых в мире

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Февраль стал третьим рекордно теплым месяцем в мире, в то же время отмечена самая низкая глобальная протяженность льда. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2024

«Информация пришла от наших коллег из Коперникуса (службы по изменению климата — прим. ТАСС), в феврале 2025 года отмечается рекордно низкий уровень мирового морского ледяного покрова. Антарктический морской лед достиг самого низкого уровня ежемесячной протяженности, он был на 8% ниже среднего, а в Арктике морской лед был на 26% ниже среднего. В глобальном масштабе февраль 2025 года стал третьим самым теплым февралем за всю историю наблюдений после февраля 2024 и 2016 года», — сказал он.

Метеоролог добавил, что средняя температура моря в февраля оказалась на третьем месте. Одним из последствий потепления в мире является таяние морского льда, а рекордно низкий морской ледовый покров на обоих полюсах привел к тому, что глобальный морской ледовый покров достиг исторического минимума.