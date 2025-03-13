Вильфанд: февраль занял третье место в рейтинге самых теплых в мире

«Информация пришла от наших коллег из Коперникуса (службы по изменению климата — прим. ТАСС), в феврале 2025 года отмечается рекордно низкий уровень мирового морского ледяного покрова. Антарктический морской лед достиг самого низкого уровня ежемесячной протяженности, он был на 8% ниже среднего, а в Арктике морской лед был на 26% ниже среднего. В глобальном масштабе февраль 2025 года стал третьим самым теплым февралем за всю историю наблюдений после февраля 2024 и 2016 года», — сказал он.