Гидрометцентр: на европейской части РФ весеннего половодья не будет

«Когда речь идет о половодье в центре европейской России, то, конечно же, в этом году ситуация совершенно нестандартная: запасы воды в снежном покрове, а именно они в значительной степени определяют интенсивность половодья, на Верхней Волге до Рыбинска составляют всего 20%, на водосборе Москвы — от 10% до 15%, то есть понятно, что половодья не будет», — сообщили в службе.
Там уточнили, что на большинстве рек европейской части страны максимальные уровни весеннего половодья 2025 года ожидаются в основном ниже нормы. Выше нормы максимальные уровни половодья будут в Оренбургской области — в реках Урал, Самара, на отдельных горных водоемах Свердловской области и Пермского края. Ниже нормы уровни воды весеннего половодья ожидаются на большинстве рек центра, запада и юга европейской части России, на реках бассейна Волги, Дона, Днепра, северо-запада европейской территории России (ЕТР).
«В марте на 5−9 дней раньше нормы ожидаются вскрытие Нижней и Верхней Волги, Оки, Верхнего и Среднего Дона, Верхнего Днепра, Западной Двины, рек северо-запада и рек с самого юго-востока страны, Приморья. В апреле на 5−8 дней раньше срока ожидается вскрытие рек Урал, Кострома, Унжа, Сухона, Северная Двина, Вычегда, Вятка, Кама и даже великих сибирских рек, таких как Обь, Енисей, Иртыш», — рассказали в Гидромтецентре.
В мае в пределах нормы начнется вскрытие рек севера европейской России — это Печора, Пинега, Мезень, а также рек Мурманской области. На азиатской части страны в мае начнется вскрытие Нижней Оби, Подкаменной и Нижней Тунгуски, Средней и Нижней Лены, а также большинства рек Чукотки.