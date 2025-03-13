Гидрометцентр: на европейской части РФ весеннего половодья не будет

«Когда речь идет о половодье в центре европейской России, то, конечно же, в этом году ситуация совершенно нестандартная: запасы воды в снежном покрове, а именно они в значительной степени определяют интенсивность половодья, на Верхней Волге до Рыбинска составляют всего 20%, на водосборе Москвы — от 10% до 15%, то есть понятно, что половодья не будет», — сообщили в службе.