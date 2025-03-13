В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра РФ в Москве и Подмосковье в связи с прогнозируемым штормовым ветром.
«Период предупреждения — с 21:00 мск 13 марта до 22:00 14 марта, скорость ветра 17−22 м/с», — пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Здесь напомнили, что желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Помимо столицы и области, аналогичный уровень из-за сильного ветра введен также во всех близлежащих регионах.
Ранее синоптики отмечали, что штормовой ветер принесет активный циклон, перемещающийся с запада — юго-запада на северо-восток и сопровождаемый дождями. При этом, как ожидается, в тылу циклона также произойдет резкое похолодание, и в предстоящие выходные дни понижение температуры продолжится.
Так, согласно прогнозам, в пятницу, 14 марта, на фоне дождливой и ветреной погоды столбики термометров днем покажут в столице до плюс 14 градусов, по области — до плюс 15 градусов. Однако к вечеру температура воздуха уже понизится до плюс двух градусов в мегаполисе и до плюс одного градуса — в Подмосковье. В ночь на субботу, 15 марта, ожидается около нуля градусов, а днем при снеге и мокром снеге воздух прогреется не более чем до плюс пяти градусов.
Согласно действующей шкале Бофорта, показатель скорости ветра в диапазоне от 20 до 24,4 м/с считается штормом и соответствует девяти баллам из двенадцати возможных.
О неблагоприятных погодных условиях сообщило также подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. В ведомстве предупредили, что помимо сильного ветра, в регионе может образоваться гололедица на дорогах. Граждан просят по возможности минимизировать пребывание на улице и поездки.