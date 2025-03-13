В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Так, согласно прогнозам, в пятницу, 14 марта, на фоне дождливой и ветреной погоды столбики термометров днем покажут в столице до плюс 14 градусов, по области — до плюс 15 градусов. Однако к вечеру температура воздуха уже понизится до плюс двух градусов в мегаполисе и до плюс одного градуса — в Подмосковье. В ночь на субботу, 15 марта, ожидается около нуля градусов, а днем при снеге и мокром снеге воздух прогреется не более чем до плюс пяти градусов.