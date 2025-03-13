Садовод дал советы по уходу за огородом после зимы

В беседе с «Радио 1» в четверг, 13 марта, специалист отметил, что у «дачника выходного дня» не получится сделать до начала сезона даже 10% от того, что необходимо.
Если у вас там по колено воды, что часто бывает, то нужно прокапывать, чтобы вода ушла. Если теплица стояла закрытая, то закидайте участки снегом или торфом, чтобы пропиталась земля", — пояснил Туманов.
По его словам, на участке следует навести хотя бы элементарный санитарный порядок: осмотреть деревья, избавиться от засохших и мумифицированных плодов, собрать растительные остатки.
Только после этого можно сеять морковь, свеклу, салат, петрушку и редиску — холодостойкие культуры, пишет RT. Туманов добавил, что их сажать можно прямо в грунт, добавить азотные удобрения, чтобы начали расти побеги.
Также 13 марта председатель Красноярского союза садоводов Валерий Гладчук призвал поливать рассаду исключительно под корень. Он пояснил, что вода должна быть комнатной температуры, чтобы избежать гибели растений вследствие резкого перепада температур. Для удобства можно использовать чайник или небольшую бутылку, сообщает 360.ru.
11 марта садовод Светлана Краснолуцкая в беседе с сатом aif.ru рассказала, чем опрыскать сад по голым веткам. По ее словам, хорошо подойдет раствор мочевины и медного купороса, причем дозировка должна быть сильной, пока деревья находятся в состоянии «сна». Полученный раствор, по мнению садовода, выжжет споры болезней, например, парши, и уничтожит вредителей.
В феврале доктор сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации садоводов РФ Игорь Муханин назвали теплую зиму идеальной для садовых культур. По его словам, опасными являются сильный перепад температур от +5 градусов до −25 градусов за ночь, а также сильные морозы ниже −35 градусов, отмечает НСН.