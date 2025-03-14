Агроном Шубина рассказала, как спасти рассаду, если грунт куплен в магазине

Агроном Людмила Шубина дала советы о том, как подготовить грунт для рассады, особенно в случаях, когда не была заготовлена почва с осени и приходится использовать покупные смеси.
Она отметила, что в продаже часто встречаются раскисленные торфяные грунты, которые, несмотря на хорошее прорастание семян, могут замедлять рост рассады из-за повышенной кислотности. Признаками этого являются мелкие, тёмно-зелёные листья и остановка в развитии.
«Что можно сделать в этом случае? В купленный торф обязательно добавить доломитовую муку. Если на ведро торфа, то где-то один стакан, можно даже два — хуже не будет», — советует агроном.
Если же рассада уже посажена и замедлилась в росте, агроном рекомендует использовать кальциевую селитру: «Чайную ложку кальциевой селитры разводим в трёх литрах воды — она очень быстро растворяется — и поливаем этим раствором почву. Растение получит питание, а почва при этом ещё и раскислится. В результате рассада сразу пойдёт в рост».
Людмила Шубина подчеркнула, что кальциевая селитра — одно из лучших удобрений для подрастающей рассады, но применять его следует умеренно (один-два раза за сезон). Такая подкормка стимулирует развитие корневой системы и улучшает общее состояние растения.
В заключение агроном отметила важность освещения рассады, особенно томатов. Для этого рекомендуется использовать светодиодные лампы.