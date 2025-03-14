Агроном Шубина рассказала, как спасти рассаду, если грунт куплен в магазине

Если же рассада уже посажена и замедлилась в росте, агроном рекомендует использовать кальциевую селитру: «Чайную ложку кальциевой селитры разводим в трёх литрах воды — она очень быстро растворяется — и поливаем этим раствором почву. Растение получит питание, а почва при этом ещё и раскислится. В результате рассада сразу пойдёт в рост».