Биолог дала советы по высадке георгинов и гладиолусов весной

«В некоторых магазинах сейчас продают со скидками луковицы тюльпанов и других луковичных, которые не купили осенью. Всем, кто их приобретет, нужно учитывать, что эти цветы, если даже примутся после посадки, будут мелкими и не зацветут ни весной, ни летом, разве что в следующем году», — заключила Татаренко.