Биолог дала советы по высадке георгинов и гладиолусов весной

Их высаживают, когда среднесуточные температуры устойчиво достигают +10…+12 градусов, земля хорошо прогрелась, и нет возможности возвратных заморозков, иначе бактериальные болезни не дадут цветочным почкам нормально развиваться, и растения будут болеть. Весну в Московской области обещают ранней, так что в начале апреля гладиолусы и георгины уже можно будет проращивать, подчеркнула биолог.
«Примерно за три недели до высадки в грунт луковицы гладиолусов и клубни георгинов достают с хранения и проращивают, чтобы добиться появления корней и небольших ростков. Аккуратно очищают от прошлогодней шелухи, обрабатывают марганцовкой или фунгицидами и помещают на достаточно светлое место, но не под прямые лучи солнца», — рассказала Татаренко.
Она также добавила, что гладиолусы можно разложить на влажную салфетку, если они будут лежать на прохладной веранде, или поместить во влажные опилки или песок, если они будут находиться в квартире. Клубни георгинов для подращивания можно поместить в емкость с грунтом.
«В некоторых магазинах сейчас продают со скидками луковицы тюльпанов и других луковичных, которые не купили осенью. Всем, кто их приобретет, нужно учитывать, что эти цветы, если даже примутся после посадки, будут мелкими и не зацветут ни весной, ни летом, разве что в следующем году», — заключила Татаренко.
13 марта директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев рассказал «Известиям» о наиболее требовательных к перевозке саженцах. По его словам, чувствительнее всего к перевозке магнолия — у растения хрупкие и уязвимые к холодному воздуху корни. Не менее восприимчивы к низким температурам пихты и туи.