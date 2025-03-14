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Биолог дала советы по высадке георгинов и гладиолусов весной

Большинство клубнелуковичных весеннего и раннего летнего цветения — гиацинты, нарциссы, тюльпаны, крокусы, подснежники, сциллы, лилии — покупают и сажают под зиму, отметила она. По ее словам, весной имеет смысл покупать исключительно гладиолусы и георгины. Об этом «Известиям» 14 марта рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

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Источник: Freepik

Их высаживают, когда среднесуточные температуры устойчиво достигают +10…+12 градусов, земля хорошо прогрелась, и нет возможности возвратных заморозков, иначе бактериальные болезни не дадут цветочным почкам нормально развиваться, и растения будут болеть. Весну в Московской области обещают ранней, так что в начале апреля гладиолусы и георгины уже можно будет проращивать, подчеркнула биолог.

«Примерно за три недели до высадки в грунт луковицы гладиолусов и клубни георгинов достают с хранения и проращивают, чтобы добиться появления корней и небольших ростков. Аккуратно очищают от прошлогодней шелухи, обрабатывают марганцовкой или фунгицидами и помещают на достаточно светлое место, но не под прямые лучи солнца», — рассказала Татаренко.

Она также добавила, что гладиолусы можно разложить на влажную салфетку, если они будут лежать на прохладной веранде, или поместить во влажные опилки или песок, если они будут находиться в квартире. Клубни георгинов для подращивания можно поместить в емкость с грунтом.

«В некоторых магазинах сейчас продают со скидками луковицы тюльпанов и других луковичных, которые не купили осенью. Всем, кто их приобретет, нужно учитывать, что эти цветы, если даже примутся после посадки, будут мелкими и не зацветут ни весной, ни летом, разве что в следующем году», — заключила Татаренко.

13 марта директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев рассказал «Известиям» о наиболее требовательных к перевозке саженцах. По его словам, чувствительнее всего к перевозке магнолия — у растения хрупкие и уязвимые к холодному воздуху корни. Не менее восприимчивы к низким температурам пихты и туи.