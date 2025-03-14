Шторм приближается: все о магнитной буре 15 марта 2025

Несмотря на распространенное мнение о негативном влиянии магнитных бурь на самочувствие, научных доказательств прямой связи до сих пор нет. Многочисленные исследования не выявили статистически значимой корреляции между геомагнитными возмущениями и ухудшением состояния здоровья. Однако некоторые люди действительно отмечают повышенную утомляемость, головную боль, скачки давления и обострение хронических заболеваний в период магнитных бурь.