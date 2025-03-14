Как выращивать рассаду капусты в домашних условиях

Перед высадкой молодых растений на грядки нужно подготовить их к новым условиям. Для этого рассаду закаливают. Этим начинают заниматься за 10 дней до пересадки в почву. В первые дни на три или четыре часа переводят окно в режим микропроветривания. Затем можно на несколько часов выносить растения на лоджию. Не стоит ставить саженцы капусты под прямые солнечные лучи, лучше их затенять. За четыре дня до высадки рассады рекомендуется уменьшить полив и оставить ее на лоджии до пересадки.