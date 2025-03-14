Для получения обильного и качественного урожая капусты необходимо соблюдать сроки посева и правила ухода. Подготовку начинают еще зимой: покупают почвосмесь для рассады, контейнеры, определяют лучшие дни для посадки. В статье вместе с экспертом разбираемся, как выбрать семена и когда их лучше сажать в 2025 году по лунному календарю, как выращивать рассаду капусты в домашних условиях, как за ней ухаживать, а также какие болезни и вредители могут появиться на молодых растениях семейства крестоцветных.
Как выбрать семена капусты для посадки
Покупка качественных семян — залог получения сочной и крупной капусты. Их необходимо приобретать в специализированных магазинах, а не с рук у людей, обещающих лучший урожай. Помимо этого, нужно обращать внимание на информацию, указанную на обратной стороне упаковки. На ней должно быть следующее:
- Наименование культуры и сорта. На некоторых пакетиках эти данные указывают на латинском языке.
- Описание культуры и рекомендации по выращиванию. Обычно производитель заинтересован в том, чтобы покупатель остался доволен семенами, поэтому дает советы по высадке и уходу за растениями.
- Информация о производителе. Обычно указывают полное наименование организации, адрес, телефон, электронную почту.
- Соответствие продукции национальному стандарту качества. Например, для Российской Федерации —
ГОСТ 32592–2013, для Республики Беларусь — СТБ 2145−2010.
- Масса семян (в граммах) или их количество (в штуках). При посеве семян капусты важно учитывать эту информацию, так как она поможет правильно рассчитать плотность посева, что, в свою очередь, обеспечит равномерное развитие растений.
- Номер партии и срок годности. Данные наносят на упаковку в виде специальных штампов. Если использовался типографский способ, то, вероятнее всего, это подделка.
Сроки посадки семян капусты на рассаду по лунному календарю
Подготовили для вас таблицу с днями, благоприятными для посева семян капусты в 2025 году.
|Регион и месяц
|Благоприятные дни
|Южные регионы, в феврале
|1—10, 14, 20—22
|Подмосковье и средняя полоса России, для ранних сортов капусты подойдет середина марта
|1—13, 18—21, 31
|Урал и Сибирь, ближе к началу апреля
|1—10, 30
Ниже составили для вас таблицу с ориентировочными сроками посева капусты разных видов.
|Ранняя белокочанная капуста («Казачок F1», «Июньская»)
|Срок до высадки: 45—55 дней.
Период посева: 1—20 марта
|Среднеспелая и поздняя белокочанная капуста («Амагер 611», «Слава 1305»)
|Срок до высадки: 35—45 дней.
Период посева: конец марта — начало апреля
|Пекинская капуста
|Срок до высадки: 30 дней.
Период посева: в конце апреля
|Брюссельская капуста
|Срок до высадки: 35—55 дней.
Период посева: 10—25 апреля
|Цветная капуста и брокколи
|Срок до высадки: цветная капуста — 35—60 дней, брокколи — 30—50 дней.
Период посева: для получения нескольких урожаев делают несколько посевов с интервалом в одну или две недели
|Савойская капуста
|Срок до высадки: 35—45 дней.
Период посева: раннеспелые сорта — вторая половина марта, среднеспелые сорта — с начала до середины апреля, поздние сорта — начало апреля
Обычно сроки посева капусты указаны на упаковке с семенами (1), (2).
Как подготовить почву для посадки капусты в зависимости от сорта
Качество грунта играет важную роль в выращивании рассады капусты. Не рекомендуем использовать для посадки землю с огорода, на которой ранее выращивали культуры из семейства крестоцветных. В емкости вместе с почвосмесью могут попасть возбудители болезней, которые свойственны именно этим растениям. При заражении рассада может быстро погибнуть.
«Пропарьте грунт, прокалив его в духовке в течение часа при температуре +70…+90 °C, либо обработайте раствором марганцовки или “Фитоспорина-М”», — рекомендует перед посадкой рассады обеззаразить почву Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России».
В отношении состава и кислотности почвы эксперт пояснил следующее: «Грунт должен быть рыхлым, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию корней и доступ к питательным веществам и влаге. Для этого можно добавить песок и перлит. Кроме того, он должен быть питательным, то есть содержать органические вещества, такие как компост и перегной. Почва должна быть с нейтральной или слабощелочной реакцией. Если у вас кислая земля, добавьте золу или доломитовую муку».
Для тех, кто не хочет тратить время и силы на подготовку грунта, подойдет специальный грунт для рассады. Его можно приобрести в магазине. Такие почвенные смеси уже имеют все необходимые вещества для молодых растений на начальном этапе роста. Николай Хромов также рассказал, какой должен быть грунт для определенных сортов капусты.
Для белокочанной
Необходимо обеспечить повышенное содержание органики — азота.
Для пекинской
У этой представительницы семейства крестоцветных поверхностные корни, поэтому необходимо использовать максимально рыхлую почву.
Для цветной
Следует добавить в грунт микроэлементы, например бор и молибден, так как эти вещества нужны для активного формирования соцветий цветной капусты.
Как посеять семена капусты
Есть два варианта посадки капусты — с пикировкой и без пикировки. В первом случае понадобятся лотки и посадочные ящики. В них насыпают грунт, умеренно увлажняют его и создают бороздки для посева (их глубина должна быть 1 см). Сеют семена на расстоянии примерно 1—2 см. После этого сверху добавляют грунт и немного уплотняют. Как только сеянцы достигнут двух недель, делают пикировку в фазе развернутых семядольных листьев или первого листа (3).
При втором варианте посадки сеют семена в отдельные брикеты, стаканчики или торфяные таблетки. Николай Хромов отметил, что для выращивания рассады нужно использовать только стерильные емкости, а также обеспечить предпосевное внесение удобрений.
Правила ухода за рассадой капусты
Уход за рассадой требует внимания к поливу, освещению, температуре и подкормке. Ниже эксперт рассказал о главных правилах выращивания молодых растений капусты.
1. Полив
«Поливайте рассаду, когда верхний слой почвы подсыхает, избегайте переувлажнения. Лучше использовать лейку с мелкой насадкой или опрыскиватель, чтобы не размыть грунт», — рекомендует эксперт.
Сильно пересушивать почву не стоит, поскольку капуста — влаголюбивая культура. Однако залив может привести к появлению вирусов и грибковых заболеваний. Рассаду культуры увлажняют один раз в 7—10 дней. После полива необходимо проветривать помещение, но важно не допускать сквозняков.
Эксперт также отметил, что полив рассады должен быть умеренным, особенно для пекинской капусты. Этот сорт склонен к появлению грибков.
2. Обеспечение достаточного освещения
«Обычно рассаду сажают в конце зимы или в начале весны. В это время световой день еще непродолжительный. Чтобы обеспечить активный рост растений, создайте яркое освещение в течение 12—14 часов в сутки. При недостатке естественного света добавьте фитолампы, разместив их на расстоянии 20—30 см от растений», — советует Николай Хромов.
3. Поддержание температуры и влажности
Николай Хромов пояснил, что оптимальная температура для рассады — +18…+22 °C в дневное время и +16…+18 °C в ночное время. При этом следует избегать резкого перепада температур.
Для цветной капусты снижение температуры нежелательно. Оптимальная температура для культуры примерно на 5—6 °C выше, чем для белокочанной.
4. Подкормка
Саженцам капусты необходимо дополнительное питание. Подкормки нужны для повышения иммунитета молодых растений. Обычно используют специальные жидкие удобрения для сеянцев. Перед их внесением нужно предварительно полить капусту. Это позволит не обжечь корневую систему и стебли рассады (4).
«Первую подкормку проводите через 7—10 дней после появления настоящих листьев, используя комплексные удобрения в половинной дозе. Повторяйте каждые две-три недели, следя за реакцией растений. Пожелтение или вытягивание стеблей сигнализирует о дисбалансе», — рассказывает эксперт.
5. Подготовка к высадке
Перед высадкой молодых растений на грядки нужно подготовить их к новым условиям. Для этого рассаду закаливают. Этим начинают заниматься за 10 дней до пересадки в почву. В первые дни на три или четыре часа переводят окно в режим микропроветривания. Затем можно на несколько часов выносить растения на лоджию. Не стоит ставить саженцы капусты под прямые солнечные лучи, лучше их затенять. За четыре дня до высадки рассады рекомендуется уменьшить полив и оставить ее на лоджии до пересадки.
Распространенные болезни и вредители рассады капусты
Чтобы распознать болезнь на первых этапах ее появления, необходимо постоянно отслеживать состояние почвы и растений. Ниже рассмотрим, какие возбудители могут поразить капусту на этапе рассады.
Бактериальные заболевания
Основные бактериальные болезни рассады:
- Сосудистый бактериоз. Причина возникновения — зараженные семена или грунт. На рассаде в возрасте двух-трех недель наблюдаются признаки хлороза, пластинка листьев становится светлой и присутствует неприятный запах. Обычно растение перестает расти и погибает.
- Бактериальная пятнистость. При заражении появляются черные водянистые точки, которые позднее переходят в бурые пятна. Листья рассады выглядят помятыми и имеют неправильную форму. Причина возникновения — зараженные семена.
Чтобы избежать появления таких заболеваний, нужно соблюдать простые правила:
- приобретать семена у проверенных производителей или тщательно обрабатывать их перед посевом;
- обеззараживать почву перед посевом семян;
- не допускать переизбытка влаги и азота в почве;
- устранять капустных мух, репную и капустную белянку, слизней, клопов, являющихся переносчиками болезней.
Грибковые заболевания
Грибковым болезням подвержены все культуры, в том числе и капуста. Эти заболевания негативно влияют на урожайность культуры.
- Кила капусты. Грибок поражает корневую систему рассады. Если вырвать растение из почвы, то на его корне будут видны характерные наросты. Заражение происходит через грунт. Пораженную рассаду нельзя высаживать, поскольку она ограничена в получении питания и влаги. На грядке растения с таким заболеванием можно распознать по опущенным листьям, они плохо растут. Болезнь невозможно вылечить, поэтому зараженные культуры убирают вместе с землей.
- Ложная мучнистая роса. Заражение проявляется в виде коричневых или желтых пятен на верхней части листа, а с нижней стороны образуется серый налет. Болезнь можно вылечить фунгицидом, например «Споробактерином». Это нужно сделать до высадки растений в теплицу. Мучнистая роса также может поразить семенники и кочаны, находящиеся на хранении. В зимний период зараженная капуста гниет, ухудшаются ее вкусовые качества.
- Корневые гнили. Возбудитель обитает в почве и поражает как рассаду, так и взрослые растения. Заражение происходит при переувлажнении и переохлаждении. Стебель растения становится бурого цвета.
- Фузариозное увядание. На рассаде появляются желтые листья, а на срезе корня видны рыжие кольца. Обычно зараженные взрослые растения не формируют кочан.
- Фомоз. Заболевание вызывает сухую гниль. При прорастании стебель растения становится темным. На взрослых культурах проявляются темные пятна с точкой посередине.
- Фитофтороз. На молодом растении появляются бурые листья, ткани становятся серого оттенка, начинается процесс увядания. К фитофторозу приводят излишняя влага и сырость.
- Альтернариоз. На зараженной культуре появляются растрескивания и темные пятна на желтом фоне. Кончики листьев становятся коричневого цвета и усыхают.
Чтобы избежать грибка на рассаде, нужно:
- обрабатывать семена перед посевом;
- тщательно проводить обработку почвы, корневой системы и листьев растений перед высадкой в теплицу;
- обрабатывать рассаду «Фитоспорином-М», он усилит устойчивость культуры к различным грибковым заболеваниям;
- отдавать предпочтение сортам и гибридам капусты, устойчивым к гнилям.
Вирусные заболевания
Вирусы встречаются реже, чем остальные возбудители болезней, но они более опасны. При заражении ткани растений страдают на клеточном уровне. Например, мозаичность характеризуется появлением желтых пятен между жилками листьев. Нарушается обмен веществ капусты, она начинает активно вянуть. Такой вирус переносится капустной тлей и через сорняки. Обычно проявляется через месяц после высадки растения. В некоторых случаях капусту вылечить невозможно.
Чтобы избежать заражения, необходимо:
- проводить тщательную дезинфекцию инструментов;
- своевременно устранять сорняки;
- исключать возможность попадания сока больного растения на незараженное;
- удалять больную культуру с комом земли.
Неинфекционные заболевания
Нарушения в развитии капусты могут быть связаны с отклонениями в почвенной смеси или атмосфере. При выращивании рассады требуется соблюдать температурный режим, следить за уровнем влаги и питательных веществ. Если ключевые показатели отстают от нормы, появляются неинфекционные болезни капусты. Вот несколько примеров:
- нехватка азота — замедление роста, листья становятся бледно-зеленого цвета;
- недостаток калия — листья начинают желтеть по краю;
- нехватка фосфора — культура приобретает бурую окраску, ближе к красной или фиолетовой;
- дефицит магния и марганца — листья капусты становятся мраморными.
Ослабленные культуры становятся более восприимчивы к болезням и вредителям. Поэтому после полива стоит внести необходимые удобрения. Это поможет оживить рассаду, наладить водный и минеральный баланс. Помимо этого, следует устранять сорняки, рыхлить почву, обрабатывать растения специальными препаратами.
Вредители — возбудители заболеваний
Различные насекомые питаются соком и тканями рассады капусты. Они переходят с растения на растение и активно переносят опасные болезни.
- Тля. Вредитель поражает нижнюю часть листьев, поэтому они начинают вянуть, деформироваться. Существует много народных методов избавления от тли, но эффективнее использовать специальные препараты.
- Трипсы. Маленький жучок имеет острый хоботок, которым он делает прокол в растении и сосет сок. Присутствие вредителя определяют по кучным мелким проколам и вялым листьям.
- Крестоцветные клопы. Ярко-красный жук зимует в кучах сорняков, быстро размножается. Вредитель сосет капустный сок. Обычно на листьях появляются белые пятна и проколы. Профилактика заключается в качественной уборке сорняков и обработке растений химическими препаратами.
- Слизни. Моллюски без панциря обычно прячутся под нижними листьями. Едят все и являются активными переносчиками болезней.
- Гусеницы и бабочки. Бабочки безвредны для рассады, но их личинки могут съесть растение. На листьях появляются дыры, а также зеленые крупицы — отходы жизнедеятельности личинок. Обычно кладки и куколки зимуют в земле, поэтому осенью необходимо тщательно перекапывать грядки.
- Медведка. Насекомое имеет мощные клешни на передних лапках. Оно поедает все на своем пути, поэтому молодые растения гибнут сразу.
- Личинки майского жука. Майские жуки откладывают личинки в почву в период, когда распускаются листья берез. Они могут жить в грунте примерно пять лет. Имеют мощные челюсти, которыми могут уничтожать корневую систему даже семилетних деревьев. Обычно от них избавляются с помощью биофунгицидов.
- Блошки. Мелкие жучки живут и зимуют в почве. Они питаются молодыми и взрослыми растениями капусты. В результате на верхних листьях появляются мелкие отверстия. Личинки жучков едят корни. Рассада обычно погибает от их действий.
- Капустный листоед. Вредитель темно-зеленого цвета, у него яйцевидная форма тела, в длину достигает 3,5 мм. Насекомые поедают листья, оставляя только жилки. Личинки листоеда едят корни растений. Вредитель обитает и зимует в земле под остатками сорняков. Рассада обычно погибает при появлении такого паразита.
Начинающие овощеводы составляют календарь обработок растений от вредителей и заболеваний. Правильно выбранный препарат позволяет минимизировать число обработок культуры. Поэтому лучше сразу приобрести эффективные средства, чтобы не потерять урожай. Вот некоторые из них:
- «Споробактерин» — позволит защитить все виды овощных культур от инфекционных заболеваний;
- «Фитобактерин» — поможет вылечить бактериальные заболевания;
- «Биоразряд» — инсектицид, который позволяет уничтожить медведку, проволочника и личинки колорадского жука;
- «Инсектобактерин» — защищает от паразитов и насекомых.
Когда нужно высаживать рассаду капусты в открытый грунт
Высадка капусты зависит от выбранного сорта. Рассаду ранних сортов и гибридов семейства крестоцветных в части регионов можно высаживать в конце апреля. В этом случае семена на рассаду сеют в середине февраля — начале марта. Среднеранние сорта сажают в середине мая, а семена на рассаду сеют в начале апреля. Поздние сорта капусты можно высадить в конце мая — начале июня, а позаботиться о рассаде тогда нужно в конце апреля.
Наш эксперт пояснил, как выбрать место для посадки капусты: «Для начала выберите солнечный участок с плодородной рыхлой землей нейтральной кислотности (pH 6,5—7). За две или три недели до высадки перекопайте грунт на штык лопаты, удаляя сорняки, и внесите на 1 кв. м ведро перегноя или компоста, 30—40 г суперфосфата и стакан древесной золы. Если почва кислая, добавьте 200—500 г извести или доломитовой муки. За сутки до посадки хорошо пролейте грядку водой. Капуста любит влагу, но не терпит застоя воды. Если почва тяжелая, добавьте песок или торф для дренажа. Перед высадкой закаленную рассаду обильно полейте. Это позволит легче извлечь корни».
Советы эксперта
Николай Хромов рассказал, что нужно делать для успешного выращивания рассады капусты: «Сейте семена примерно за пять — семь недель до высадки в грунт. После появления всходов снизьте температуру до +15…+17 °C в дневное время и +8…+10 °C в ночное время. Это позволит предотвратить вытягивание. Пикируйте сеянцы при появлении первого настоящего листа, заглубляя до семядолей для укрепления корней. Умеренно поливайте теплой водой, рыхля почву после увлажнения».
Дополнительно эксперт отметил следующее: «Для профилактики черной ножки добавьте в грунт перед посевом толченый уголь или пролейте его слабым раствором марганцовки. За неделю до высадки опрыскайте рассаду раствором борной кислоты (0,2 г/л), это усилит устойчивость к стрессу. При выборе сортов учитывайте сроки созревания: ранние — для летнего потребления, поздние — для хранения».
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать рассаду капусты
Собрали для вас основную информацию о том, как самостоятельно и правильно вырастить качественную рассаду капусты в домашних условиях.
1. Семена капусты лучше покупать в специализированных магазинах, а не с рук у людей. На оборотной стороне упаковки обязательно должно быть указано наименование капусты и сорта, описание культуры и рекомендации по выращиванию, сведения о производителе, соответствие продукции национальному стандарту качества, номер партии и срок годности.
2. Срок посева капусты зависит от выбранного сорта.
3. Качество почвы — важный фактор для успешного выращивания рассады. Грунт должен быть рыхлым и питательным, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Перед посадкой его нужно обязательно обеззаразить.
4. Есть два варианта посадки рассады капусты — с пикировкой и без пикировки.
5. Уход за рассадой требует внимания к поливу, освещению, температуре и подкормке.
6. Капусту очень любят насекомые-вредители, она также подвержена бактериальным, грибковым и вирусным заболеваниям. Чтобы сохранить будущий урожай, нужно своевременно распознавать угрозу и пользоваться эффективными специализированными средствами.
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1. Сад и огород: справочник. Сост. А. Н. Фисенко, К. А. Серпуховитина, А. И. Столяров. Ростов-на-Дону, 1994.
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4. Галеев Р. Р., Езепчук Л. Н. Влияние регуляторов роста на урожайность и качество капусты белокочанной в разных природных зонах Сибири. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2011. № 5.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»