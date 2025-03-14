Посмотрите на фото эффектного лунного затмения. Кадры завораживают

14 марта 2025 года с 9:26 до 10:31 по московскому времени Луна прошла через тень Земли и случилось полное лунное затмение. Общая продолжительность затмения, включая все его фазы, составила 6 часов 03 минуты (с 06:57 до 13:00 по мск). Затмение было видно в любой точке Земли, где Луна в это время находилась над горизонтом: акватории Тихого и Атлантического океанов, Северной и Южной Америке, Антарктиде, Аляске, северо-востоке России, Западной Европе и Западной Африке, пояснили в Московском планетарии.