В Аргентине наводнение унесло жизни 16 человек

В зоне бедствия за один день выпало 400 миллиметров осадков. Такое количество является годовой нормой. Вода быстро затопила улицы и дома, что привело к разрушению строений, мостов и дорог. На данный момент власти эвакуировали около тысячи человек, а сотни людей остались без крова. «Мы посмотрели на улицу и увидели реку. Мы видели машины, грузовики, контейнеры — все плыло мимо. Было слышно, как бьются витрины магазинов, и видно, как течение тащит мебель», — рассказала 52-летняя Соледад Бенгочеа, жительница города.