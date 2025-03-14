В Аргентине наводнение унесло жизни 16 человек

Спасательные отряды в Аргентине ищут девочек в возрасте одного года и пяти лет. Известно, что детей унесло потоками воды во время сильного наводнения. Как сообщает The Guardian, в Буэнос-Айресе погибло по меньшей мере 16 человек.
В зоне бедствия за один день выпало 400 миллиметров осадков. Такое количество является годовой нормой. Вода быстро затопила улицы и дома, что привело к разрушению строений, мостов и дорог. На данный момент власти эвакуировали около тысячи человек, а сотни людей остались без крова. «Мы посмотрели на улицу и увидели реку. Мы видели машины, грузовики, контейнеры — все плыло мимо. Было слышно, как бьются витрины магазинов, и видно, как течение тащит мебель», — рассказала 52-летняя Соледад Бенгочеа, жительница города.
Согласно официальным данным, ожидается увеличение количества жертв. Сейчас по меньшей мере 100 человек пропали без вести.
Мэр города Федерико Сусбиэльес заявил, что наводнения нанесли инфраструктуре ущерб на миллионы долларов. «Весь город нужно отстраивать заново», — сказала врач Агостина Битти. Министерство экономики Аргентины уже выделило 10 млрд аргентинских песо (812,2 миллиона рублей) на устранение ущерба и восстановление города.
Из-за этого экстремальные осадки стали более частыми и интенсивными, так как в более теплом воздухе может содержаться больше водяного пара. Поднимаясь вверх, он охлаждается и выпадает на землю в виде осадков.
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