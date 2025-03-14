На Земле вторые сутки бушует магнитная буря

Второй день подряд на Земле бушует магнитная буря. Она началась в ночь на пятницу, 13 марта. Судя по всему, в ближайшие дни обстановка будет оставаться неспокойной.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, причиной бури стало усиление солнечных ветров: вместо привычных 400−450 километров в секунду она увеличилась до 500−600 километров в секунду. Стабилизироваться обстановка может только в начале следующей недели — когда Земля выйдет из зоны действия корональной дыры, образовавшейся в магнитном поле Солнца.
Специалисты говорят, что сейчас солнечная активность напоминает скорее спад, чем максимум солнечного цикла.
Интенсивность магнитных бурь будет иметь интенсивность от слабой до умеренной. Однако даже такие возмущения могут оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей, работу технических систем и даже на некоторые природные процессы.
В конце месяца, 27 и 28 марта, ученые предсказывают возобновление воздействия корональной дыры на Солнце на Землю. Только ближе к концу месяца ситуация начнет постепенно улучшаться, и метеопогодные условия станут более стабильными.
Что делать во время магнитной бури метеочувствительным людям
Чтобы пережить геомагнитную бурю с как можно более хорошим самочувствием, рекомендуется:
- даже при отсутствии сил начать день с легкой гимнастики и душа;
- стараться избегать физических и эмоциональных нагрузок;
- если погода позволяет, можно выйти на улицу и прогуляться на свежем воздухе;
- вместо обычного чая пить травяные отвары из липы, душицы, зверобоя, мяты, иван-чая;
- есть продукты с высоким содержанием калия, такие как изюм, абрикосы, курагу, бананы, картошку — лучше запеченную или отваренную в кожуре;
- уменьшить количество сладкого, жирного, сильно соленого;
- уменьшить количество употребляемого кофеина;
- добавить в рацион как можно больше свежих фруктов и овощей;
- отказаться от употребления алкоголя;
- перед сном проветрить помещение и спать, по возможности, с приоткрытым окном.
Помимо прочего, важно следить за давлением в течение дней, когда бушует магнитная буря, и не забывать о приеме лекарств, назначенных врачами.
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