На Земле вторые сутки бушует магнитная буря

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, причиной бури стало усиление солнечных ветров: вместо привычных 400−450 километров в секунду она увеличилась до 500−600 километров в секунду. Стабилизироваться обстановка может только в начале следующей недели — когда Земля выйдет из зоны действия корональной дыры, образовавшейся в магнитном поле Солнца.