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На Земле вторые сутки бушует магнитная буря

Возмущения геомагнитного поля наблюдаются второй день.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 87% 762 мм рт. ст. +15°
Источник: NASA

Второй день подряд на Земле бушует магнитная буря. Она началась в ночь на пятницу, 13 марта. Судя по всему, в ближайшие дни обстановка будет оставаться неспокойной.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, причиной бури стало усиление солнечных ветров: вместо привычных 400−450 километров в секунду она увеличилась до 500−600 километров в секунду. Стабилизироваться обстановка может только в начале следующей недели — когда Земля выйдет из зоны действия корональной дыры, образовавшейся в магнитном поле Солнца.

Специалисты говорят, что сейчас солнечная активность напоминает скорее спад, чем максимум солнечного цикла.

Известно, что магнитная буря продолжится 15 и 16 марта. Пока что неясно, перерастут ли возмущения в сильный шторм.

Интенсивность магнитных бурь будет иметь интенсивность от слабой до умеренной. Однако даже такие возмущения могут оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей, работу технических систем и даже на некоторые природные процессы.

В конце месяца, 27 и 28 марта, ученые предсказывают возобновление воздействия корональной дыры на Солнце на Землю. Только ближе к концу месяца ситуация начнет постепенно улучшаться, и метеопогодные условия станут более стабильными.

Что делать во время магнитной бури метеочувствительным людям

Чтобы пережить геомагнитную бурю с как можно более хорошим самочувствием, рекомендуется:

  • даже при отсутствии сил начать день с легкой гимнастики и душа;
  • стараться избегать физических и эмоциональных нагрузок;
  • если погода позволяет, можно выйти на улицу и прогуляться на свежем воздухе;
  • вместо обычного чая пить травяные отвары из липы, душицы, зверобоя, мяты, иван-чая;
  • есть продукты с высоким содержанием калия, такие как изюм, абрикосы, курагу, бананы, картошку — лучше запеченную или отваренную в кожуре;
  • уменьшить количество сладкого, жирного, сильно соленого;
  • уменьшить количество употребляемого кофеина;
  • добавить в рацион как можно больше свежих фруктов и овощей;
  • отказаться от употребления алкоголя;
  • перед сном проветрить помещение и спать, по возможности, с приоткрытым окном.

Помимо прочего, важно следить за давлением в течение дней, когда бушует магнитная буря, и не забывать о приеме лекарств, назначенных врачами.

Ранее опубликовали календарь лунных и солнечных затмений в 2025 году.