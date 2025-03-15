Народные приметы на 16 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Еще одна примета, связанная со светилом — нельзя выбрасывать мусор после захода солнца. Такое действие приведет к бедности. После наступления сумерек ни в коем случае не рекомендуется давать в долг деньги, соль или хлеб, так как вместе с ними из дома уйдет благополучие. Также нельзя брать в долг, иначе его придется отдать здоровьем и семейным счастьем.