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Народные приметы на 16 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Что нужно сделать девять раз для себя и семьи.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Согласно народному календарю, 16 марта отмечается Евтропиев день. Евтропий Амасийский был мучеником, погибшим от рук язычников за свою веру.

Рассказываем, какие приметы есть на 16 марта 2025 года, а также что можно и нельзя делать.

Приметы погоды 16 марта

С 16 марта связаны следующие приметы погоды:

  • при безветрии в нижних слоях атмосферы возникают длинные облачные полосы — к ветру;
  • синицы громко и весело щебечут — к теплым денькам. Если их чириканье грустное и протяжное — будут еще заморозки;
  • снегири под окном поют — к потеплению. Стайки снегирей сидят на снегу — к снегопадам;
  • солнце спряталось — пойдёт дождь;
  • коты начали гулять — к потеплению;
  • небо на закате красное — предстоящий день будет ветреным.

Что можно делать 16 марта

16 марта принято обходить поля крест-накрест, чтобы привлечь Солнце, которое обязательно растопит снег и подарит земле тепло, а также защитит людей от злых сил и болезней.

В Евтропиев день, согласно народным приметам, надо умыться «серебряной» водой. Сделать ее очень просто: на ночь в емкость водой следует положить какую-то вещь из серебра. Считается, что такая вода подарит сил и здоровья на весь год.

Также для укрепления здоровья принято 16 марта в полдень подниматься на крышу или холм и подставлять лицо и руки солнцу и ветру.

На Руси было принято проводить на Евтропия обряд на «пришивание» мужа. Так, женщины обматывали ниткой запястье девять раз, а затем пришивали ее к вещи супруга. Нитка была заговоренной. Жена просила с ее помощью пришить мужа к себе, чтобы союз никто не смог разорвать.

Помимо прочего, сны, приснившиеся в ночь на 16 марта, вещие. Однако если он не сбудется в ближайшие дни, то так и не сбудется никогда.

Также стоит посмотреть на характер сновидения: легкий и радостный — задуманное сбудется, а если плохой и тревожный — от важных дел и решений в следующие пару дней лучше отказаться.

Что запрещено делать 16 марта

В Евтропиев день существуют запреты, связанные с солнцем.

Так, нельзя выходить после захода солнца из дома. Считается, что в это время по земле начинает бродить нечистая сила, которая может навредить человеку. Если же выйти на улицу необходимо, то делать это надо спиной вперед, заходить — также.

Еще одна примета, связанная со светилом — нельзя выбрасывать мусор после захода солнца. Такое действие приведет к бедности. После наступления сумерек ни в коем случае не рекомендуется давать в долг деньги, соль или хлеб, так как вместе с ними из дома уйдет благополучие. Также нельзя брать в долг, иначе его придется отдать здоровьем и семейным счастьем.

Нельзя жадничать, отказывать в помощи нуждающимся, так как можно оказаться на их месте.

Помимо прочего, нельзя ссориться, обижать кого-то, сквернословить, врать, хвастаться и сплетничать. Согласно народным приметам, ослушавшихся ждет череда проблем и несчастий, которые будут следовать за человеком по пятам. А чтобы не поссориться, 16 марта стоит отказаться от использования острых предметов.