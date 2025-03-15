Народные приметы на 16 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 16 марта отмечается Евтропиев день. Евтропий Амасийский был мучеником, погибшим от рук язычников за свою веру.
Рассказываем, какие приметы есть на 16 марта 2025 года, а также что можно и нельзя делать.
Приметы погоды 16 марта
С 16 марта связаны следующие приметы погоды:
- при безветрии в нижних слоях атмосферы возникают длинные облачные полосы — к ветру;
- синицы громко и весело щебечут — к теплым денькам. Если их чириканье грустное и протяжное — будут еще заморозки;
- снегири под окном поют — к потеплению. Стайки снегирей сидят на снегу — к снегопадам;
- солнце спряталось — пойдёт дождь;
- коты начали гулять — к потеплению;
- небо на закате красное — предстоящий день будет ветреным.
Что можно делать 16 марта
16 марта принято обходить поля крест-накрест, чтобы привлечь Солнце, которое обязательно растопит снег и подарит земле тепло, а также защитит людей от злых сил и болезней.
В Евтропиев день, согласно народным приметам, надо умыться «серебряной» водой. Сделать ее очень просто: на ночь в емкость водой следует положить какую-то вещь из серебра. Считается, что такая вода подарит сил и здоровья на весь год.
Также для укрепления здоровья принято 16 марта в полдень подниматься на крышу или холм и подставлять лицо и руки солнцу и ветру.
На Руси было принято проводить на Евтропия обряд на «пришивание» мужа. Так, женщины обматывали ниткой запястье девять раз, а затем пришивали ее к вещи супруга. Нитка была заговоренной. Жена просила с ее помощью пришить мужа к себе, чтобы союз никто не смог разорвать.
Также стоит посмотреть на характер сновидения: легкий и радостный — задуманное сбудется, а если плохой и тревожный — от важных дел и решений в следующие пару дней лучше отказаться.
Что запрещено делать 16 марта
В Евтропиев день существуют запреты, связанные с солнцем.
Так, нельзя выходить после захода солнца из дома. Считается, что в это время по земле начинает бродить нечистая сила, которая может навредить человеку. Если же выйти на улицу необходимо, то делать это надо спиной вперед, заходить — также.
Еще одна примета, связанная со светилом — нельзя выбрасывать мусор после захода солнца. Такое действие приведет к бедности. После наступления сумерек ни в коем случае не рекомендуется давать в долг деньги, соль или хлеб, так как вместе с ними из дома уйдет благополучие. Также нельзя брать в долг, иначе его придется отдать здоровьем и семейным счастьем.
Нельзя жадничать, отказывать в помощи нуждающимся, так как можно оказаться на их месте.
Помимо прочего, нельзя ссориться, обижать кого-то, сквернословить, врать, хвастаться и сплетничать. Согласно народным приметам, ослушавшихся ждет череда проблем и несчастий, которые будут следовать за человеком по пятам. А чтобы не поссориться, 16 марта стоит отказаться от использования острых предметов.