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Синоптики спрогнозировали гололедицу в Москве 15 марта

Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 15 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 81% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +3 до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −4.

В Московской области днем синоптики обещают от 0 до +5 градусов, а ночью температура может упасть до −7.

Ожидается северо-западный ветер и ветер переменных направлений со скоростью 2−9 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил 14 марта, что под утро в выходные дни на этой неделе в столице выпадет снег и, возможно, пролежит пару дней. Он также предупредил москвичей об ожидаемой гололедица. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, до конца следующей недели в Москве будут наблюдаться отрицательные ночные температуры.