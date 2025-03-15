Синоптики спрогнозировали гололедицу в Москве 15 марта

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил 14 марта, что под утро в выходные дни на этой неделе в столице выпадет снег и, возможно, пролежит пару дней. Он также предупредил москвичей об ожидаемой гололедица. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, до конца следующей недели в Москве будут наблюдаться отрицательные ночные температуры.