В аэропорт Норильска закрыли движение транспорта

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель на севере Красноярского края закрыты для движения транспорта из-за метели и сильного ветра местами до 30 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.