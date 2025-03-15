В аэропорт Норильска закрыли движение транспорта

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель на севере Красноярского края закрыты для движения транспорта из-за метели и сильного ветра местами до 30 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
«Закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического, дорога “Норильск — Кайеркан — Алыкель”, — говорится в сообщении.
Также введено ограничение на трассе Дудинка (административный центр Таймырского муниципального района) — Алыкель.
На севере края с пятницы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Норильске ожидается метель с порывами 25−30 м/с, сильный снег.
Через аэропорт Норильска осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.