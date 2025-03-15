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В аэропорт Норильска закрыли движение транспорта

Причиной стали ветер и метель.

Сейчас в Ричмонде: +7° 5 м/с 93% 759 мм рт. ст. +7°
Источник: legion-media.ru

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель на севере Красноярского края закрыты для движения транспорта из-за метели и сильного ветра местами до 30 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического, дорога “Норильск — Кайеркан — Алыкель”, — говорится в сообщении.

Также введено ограничение на трассе Дудинка (административный центр Таймырского муниципального района) — Алыкель.

На севере края с пятницы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Норильске ожидается метель с порывами 25−30 м/с, сильный снег.

Через аэропорт Норильска осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.