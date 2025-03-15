Вильфанд предупредил россиян о возвращении морозов в марте

Ранее Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода в начале марта в европейской части России связана с отсутствием снега. Он отметил, что даже небольшой снежный покров мог бы существенно понизить температуру, однако сейчас она на три-четыре градуса выше нормы.