Вильфанд предупредил россиян о возвращении морозов в марте

Вильфанд заявил, что с 17 марта в центральной части РФ может похолодать до минус восьми градусов.
«В понедельник и вторник — вполне приличный морозец, уже будет минус 4 — минус 8 градусов. Днем температура около нулевой отметки», — сказал Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.
Синоптик также отметил, что после середины недели ожидается небольшое повышение температуры. С четверга ночные температуры будут около нуля, а днем столбики термометров поднимутся до 5−7 градусов тепла, что будет на два градуса выше средних норм.
Ранее Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода в начале марта в европейской части России связана с отсутствием снега. Он отметил, что даже небольшой снежный покров мог бы существенно понизить температуру, однако сейчас она на три-четыре градуса выше нормы.