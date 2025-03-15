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Вильфанд предупредил россиян о возвращении морозов в марте

В начале следующей недели в центре европейской части России ожидается заметное похолодание. Такими прогнозами поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в ночные часы опустится до минус 4−8 градусов, а днем будет около нуля.

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Источник: Freepik

Вильфанд заявил, что с 17 марта в центральной части РФ может похолодать до минус восьми градусов.

«В понедельник и вторник — вполне приличный морозец, уже будет минус 4 — минус 8 градусов. Днем температура около нулевой отметки», — сказал Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик также отметил, что после середины недели ожидается небольшое повышение температуры. С четверга ночные температуры будут около нуля, а днем столбики термометров поднимутся до 5−7 градусов тепла, что будет на два градуса выше средних норм.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода в начале марта в европейской части России связана с отсутствием снега. Он отметил, что даже небольшой снежный покров мог бы существенно понизить температуру, однако сейчас она на три-четыре градуса выше нормы.