В Сочи объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности до вечера 18 марта

«В период с 18:00 15 марта до 18:00 18 марта в горах МО город Сочи выше 1 000 м над уровнем моря лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении главка.