Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Сочи объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности до вечера 18 марта

Туристам и жителям региона не рекомендуется выходить в горы в непогоду.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 757 мм рт. ст. +7°
Источник: МЧС РФ

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило до вечера 18 марта штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря.

«В период с 18:00 15 марта до 18:00 18 марта в горах МО город Сочи выше 1 000 м над уровнем моря лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении главка.

Туристам и жителям региона не рекомендуется выходить в горы в непогоду, переходить лощины со склонами более 30 градусов. Необходимо избегать мест возможного схода лавин.