В Москве зацвёл орешник с жёлтыми «мужскими серёжками»

Кунафин добавил, что орешник распустился точно в срок. Кроме того, этот кустарник зацвёл и на территории парка «Лосиный остров». Его представители сообщили, что орешник и ива пепельная распустились на две недели раньше положенного срока из-за влияния тёплой зимы.