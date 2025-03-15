Дачников предупредили, за выращивание каких цветов можно загреметь на 8 лет

«В “запрещенку” попали даже кактусы и грибы. Основное условие, за которое вы можете поплатиться, выращивая их — содержание мескалина (сильного галлюциногена), псилоцибина и (или) псилоцина (психотропного алкалоида). Конкретные наименования не представлены, поэтому внимательно изучайте, что собираетесь сажать», — заявила адвокат Виктория Вашурина в интервью РБК.
Нарваться на правоохранителей можно за выращивание шалфея предсказателей, который содержит в своих листьях психоактивный галлюциноген сальвинорин A. Также с осторожностью следует отнестись к мимозе хостилис, которую в Бразилии используют для создания психоактивных отваров. Не стоит сажать на участке и необычную гавайскую розу, семена которой используют вместо расслабляющих средств. За выращивание всех запрещённых растений в больших количествах светит уголовная ответственность сроком до 8 лет или штраф до 300 тысяч рублей.
С марта 2025 года ответственность для дачников наступит и за захламлённый участок. Владельцам необходимо привести свою территорию в надлежащий вид и убрать с неё все сорняки. Несоблюдение требований может привести к штрафам в размере до 50 тысяч рублей или изъятию земли.