Дачников предупредили, за выращивание каких цветов можно загреметь на 8 лет

Нарваться на правоохранителей можно за выращивание шалфея предсказателей, который содержит в своих листьях психоактивный галлюциноген сальвинорин A. Также с осторожностью следует отнестись к мимозе хостилис, которую в Бразилии используют для создания психоактивных отваров. Не стоит сажать на участке и необычную гавайскую розу, семена которой используют вместо расслабляющих средств. За выращивание всех запрещённых растений в больших количествах светит уголовная ответственность сроком до 8 лет или штраф до 300 тысяч рублей.