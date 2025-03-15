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В Казани зафиксировали новый температурный рекорд

В Казани установлен новый температурный рекорд, рассказали в республиканском Гидрометцентре.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Татар-информ».

В пятницу, 14 марта, столбики термометров на метеостанции «Казань» показали +6,7 °С.

Предыдущий абсолютный максимум для 14 марта в столице Татарстана был зафиксирован в 2015 году, когда температура воздуха достигла +6,2 °С, передаёт «Реальное время».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшую неделю в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются перепады температуры.