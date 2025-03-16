Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В США выросло число погибших в результате штормов и торнадо

Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 33 человек.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 88% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 33, сообщает телеканал ABC.

«Всего по меньшей мере 30 смертей было зафиксировано от штормовых явлений по всей стране, в том числе 15, связанных с торнадо», — указывает телеканал.

Обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.

В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.