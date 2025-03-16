В Крыму в течение трех дней ожидают ветер до 25 м/с и дождь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Резкое изменение погоды ожидается в Крыму в ближайшие три дня. Прогнозируются сильный ветер до 25 м/с и дождь, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Крыму.
«После продолжительной сухой и теплой погоды в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 16, 17 и 18 марта в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: днем 16 марта усиление юго-западного ветра 15−20 м/ с, местами до 25 м/с», — говорится в сообщении.
Уточняется, что днем местами ожидается также небольшой дождь, ветер юго-западный 12−17 м/с, днем местами 20−25 м/ с. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла, на побережье и в горах — до 20 градусов.