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В Крыму в течение трех дней ожидают ветер до 25 м/с и дождь

Температура воздуха днем составит до 26 градусов тепла.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 88% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Ирина ГЕРЦ/КП

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Резкое изменение погоды ожидается в Крыму в ближайшие три дня. Прогнозируются сильный ветер до 25 м/с и дождь, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Крыму.

«После продолжительной сухой и теплой погоды в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 16, 17 и 18 марта в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: днем 16 марта усиление юго-западного ветра 15−20 м/ с, местами до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Уточняется, что днем местами ожидается также небольшой дождь, ветер юго-западный 12−17 м/с, днем местами 20−25 м/ с. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла, на побережье и в горах — до 20 градусов.