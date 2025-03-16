Число погибших из-за торнадо в США выросло до 34

Ранее СМИ было известно о не менее 19 человек, погибших в результате торнадо и штормов, обрушившихся на юг и запад США. По прогнозу синоптиков, с ухудшением погодных условий могут столкнуться до 138 млн человек. В некоторых частях Иллинойса, Миссури, Миссисипи, Индианы и Кентукки объявили предупреждения о торнадо. В Джорджии и Арканзасе власти объявили чрезвычайное положение в связи с «разрушительным погодным фронтом». В общей сложности на юге страны было зафиксировано более 400 штормов.