СМИ сообщили об извержении вулкана Левотоби в Индонезии

Ранее, 16 января, сообщалось, что власти Индонезии объявили о проведении эвакуации более 3 тыс. человек после извержения вулкана Ибу, расположенного на острове Хальмахера. В первую очередь власти эвакуировали жителей наиболее близких к горе районов. Всего в окрестностях Ибу проживает около 13 тыс. человек.