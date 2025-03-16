Синоптик рассказал о ночных январских морозах в Подмосковье

Местами температура опускалась до −15,7 градуса, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве, на фоне малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания, ударили самые сильные морозы с начала весны. Минувшей ночью столбик минимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ показал −5,2, что, кстати, соответствует климатической норме марта», — сообщил синоптик.
На метеорологической станции ВДНХ в Москве столбики термометра опустились до −5,2 градуса, что по словам синоптика, соответствует климатической норме марта. На станции Балчуг температура опускалась до −1 градуса, в Тушино — до −6,1, в Строгино — до −4,3, в Бутово — до −7,8, в Новой Москве — до −8,7.
В Московской области разброс ночных температур составил от −4,7 градуса в Дмитрове, до −15,7 — в Серебряных Прудах, что, по словам метеоролога, соответствует многолетним показателям января.
Кроме того, другие регионы Центральной России оказались в мешке радиационного холода, отметил Тишковец. В частности, в Тульской и Рязанской областях температура опустилась до −12,5 градуса, в Калужской области — до −13,6, в Тверской и Костромской областях — до −9,7 градуса, в Смоленской области — до −9,8, в Нижегородской области — до −10,2, в Брянской — до −8,6 градусов, во Владимирской области — до −11,6, а в Кировской — до −10,7 градусов.
Накануне, 15 марта, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильном ветре, интенсивных осадках и гололедах. Он также предупредил о ветре, «близком к ураганному», на островах Курильской гряды. По словам синоптика, порывы будут достигать 32 м/с. Сильный ветер до 25 м/с на выходных в Крыму. В начале следующей неделе на полуострове синоптик спрогнозировал сильный дождь, который перейдет в снег. Подобная погода, а также гололедица, ожидается в нескольких регионах Приволжского федерального округа, сообщил Вильфанд.
На Северном Кавказе синоптик спрогнозировал опасность схода лавин, начиная с высоты 1 тыс. м.