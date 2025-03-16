Синоптик рассказал о ночных январских морозах в Подмосковье

Кроме того, другие регионы Центральной России оказались в мешке радиационного холода, отметил Тишковец. В частности, в Тульской и Рязанской областях температура опустилась до −12,5 градуса, в Калужской области — до −13,6, в Тверской и Костромской областях — до −9,7 градуса, в Смоленской области — до −9,8, в Нижегородской области — до −10,2, в Брянской — до −8,6 градусов, во Владимирской области — до −11,6, а в Кировской — до −10,7 градусов.