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В Башкирии из-за половодья эвакуируют 35 человек

УФА, 16 мар — РИА Новости. Спасатели эвакуируют 35 человек с территории термобань в селе в Башкирии, заблокированных из-за перелива воды через мост, сообщает ГУ МЧС по республике.

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Источник: © РИА Новости

«Спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС выехали в Кармаскалинский район, где 35 человек, находящихся в термобанях “Голубое озеро”, не могут проехать через мост из-за перелива реки Узень. Выезд заблокирован, автомобили проехать не могут. Принято решение об эвакуации людей. Машины рекомендовано отогнать подальше и оставить на возвышенности», — говорится в сообщении.

Администрация района отправила на место автобус для перевозки эвакуированных, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, за последние сутки в МЧС Башкортостана поступило 157 сообщений о подтоплении территорий талыми водами.