В Башкирии из-за половодья эвакуируют 35 человек

«Спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС выехали в Кармаскалинский район, где 35 человек, находящихся в термобанях “Голубое озеро”, не могут проехать через мост из-за перелива реки Узень. Выезд заблокирован, автомобили проехать не могут. Принято решение об эвакуации людей. Машины рекомендовано отогнать подальше и оставить на возвышенности», — говорится в сообщении.