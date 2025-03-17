В Москве высота снежного покрова увеличилась до 4 см

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Снежный покров в Москве вырос до 4 см, в Подмосковье — до 6 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«В столичный регион вернулся снежный покров. Большинство метеостанций Москвы и области утром понедельник отметили формирование снежного покрова. В Москве он составил от 2 см в Тушино и на ВДНХ, до 4 см на Балчуге и в Новой Москве. По области самый высокий снежный покров отмечен в Кашире — 6 см», — написал синоптик.
Ранее власти Москвы призвали горожан и гостей столицы пользоваться метро из-за снегопада.