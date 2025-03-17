В Москве высота снежного покрова увеличилась до 4 см

«В столичный регион вернулся снежный покров. Большинство метеостанций Москвы и области утром понедельник отметили формирование снежного покрова. В Москве он составил от 2 см в Тушино и на ВДНХ, до 4 см на Балчуге и в Новой Москве. По области самый высокий снежный покров отмечен в Кашире — 6 см», — написал синоптик.