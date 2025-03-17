Снегопад в Москве вызвал массовые ДТП и приостановил прокат электросамокатов

Так, два ДТП произошло на МКАД утром. Первая авария случилась на внешней стороне 75-го километра автодороги. В результате столкновения четырех машин пострадал ребенок. По другим данным, кроме несовершеннолетнего травмы получила бабушка. Второе ДТП зафиксировали на внешней стороне 67-го километра МКАД. Там столкнулись пять автомобилей. Тем временем в ТиНАО столкнулись три автомобиля. Пострадали три человека, они были госпитализированы.
Как уточняет Shot, всего в авариях за ночь и утро 17 марта столкнулись более 30 автомобилей, и их число продолжает расти. Всему виной, помимо непогоды, преждевременная смена зимней резины на летнюю некоторыми столичными автомобилистами.
Как рассказали в Дептрансе столицы, из-за снегопада и гололедицы на паузу поставили аренду электросамокатов и велосипедов. Конкретные сроки приостановки неизвестны, однако в департаменте отметили, что она будет длится «до улучшения погодных условий». Там пояснили, что поездки в непогоду небезопасны и сервисы аренды продолжат работу с возвращением плюсовой температуры.
Там также призвали горожан отказаться от поездок на личных автомобилях, самокатах и велосипедах и пересесть на городской транспорт.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что март в Центральной России в этом году будет теплее нормы.