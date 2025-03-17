Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Снегопад в Москве вызвал массовые ДТП и приостановил прокат электросамокатов

Снегопад в Москве осложнил дорожно-транспортную ситуацию, вызвав массовые ДТП и паузу в работе кикшеринга. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 100% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Так, два ДТП произошло на МКАД утром. Первая авария случилась на внешней стороне 75-го километра автодороги. В результате столкновения четырех машин пострадал ребенок. По другим данным, кроме несовершеннолетнего травмы получила бабушка. Второе ДТП зафиксировали на внешней стороне 67-го километра МКАД. Там столкнулись пять автомобилей. Тем временем в ТиНАО столкнулись три автомобиля. Пострадали три человека, они были госпитализированы.

Как уточняет Shot, всего в авариях за ночь и утро 17 марта столкнулись более 30 автомобилей, и их число продолжает расти. Всему виной, помимо непогоды, преждевременная смена зимней резины на летнюю некоторыми столичными автомобилистами.

Как рассказали в Дептрансе столицы, из-за снегопада и гололедицы на паузу поставили аренду электросамокатов и велосипедов. Конкретные сроки приостановки неизвестны, однако в департаменте отметили, что она будет длится «до улучшения погодных условий». Там пояснили, что поездки в непогоду небезопасны и сервисы аренды продолжат работу с возвращением плюсовой температуры.

Там также призвали горожан отказаться от поездок на личных автомобилях, самокатах и велосипедах и пересесть на городской транспорт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что март в Центральной России в этом году будет теплее нормы.