Снегопад в Москве вызвал массовые ДТП и приостановил прокат электросамокатов

Так, два ДТП произошло на МКАД утром. Первая авария случилась на внешней стороне 75-го километра автодороги. В результате столкновения четырех машин пострадал ребенок. По другим данным, кроме несовершеннолетнего травмы получила бабушка. Второе ДТП зафиксировали на внешней стороне 67-го километра МКАД. Там столкнулись пять автомобилей. Тем временем в ТиНАО столкнулись три автомобиля. Пострадали три человека, они были госпитализированы.