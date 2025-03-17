Синоптик Шувалов рассказал, почему в Москве выпал снег

В ночь на понедельник, 17 марта, в Москве и Московской области выпал снег. Высота снежного покрова составляет от одного до четырех сантиметров. Однако это максимум, так как после обеда снегопадов уже не будет. Об этом Погоде Mail рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также объяснил, почему в столице наступило похолодание и стоит ли ждать такие погодные явления в другие месяцы весны.