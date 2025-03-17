Синоптик Шувалов рассказал, почему в Москве выпал снег

В ночь на понедельник, 17 марта, в Москве и Московской области выпал снег. Высота снежного покрова составляет от одного до четырех сантиметров. Однако это максимум, так как после обеда снегопадов уже не будет. Об этом Погоде Mail рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также объяснил, почему в столице наступило похолодание и стоит ли ждать такие погодные явления в другие месяцы весны.
Почему в Москве выпал снег
По словам Шувалова, в конце прошлой недели на юге Московской области наблюдались морозы до −13…-15°С. Это связано с тем, что с северо-запада в столицу пришел холодный атмосферный фронт, который ранее затронул Санкт-Петербург, Псков и Великие Луки.
Так, в среду ночь будет еще холодной — от −5°С до −7°С. Днем воздух прогреется всего лишь до 3 градусов тепла. Осадков при этом не ожидается.
Возврат холодов в условиях глобального потепления
Синоптик отметил, что возврат холодов — нормальное явление. Температура воздуха не намного отклонилась от климатической нормы.
В первые полмесяца в Москве наблюдалось аномальное тепло — температура превышала климатическую норму на несколько десятых градуса, побив по показателю рекорд, установленный в 2007 году. По словам Шувалова, это один из признаков глобального потепления.
Так, например, на заполярном острове Диксон наблюдалась первая оттепель, которая ранее фиксировалась только в начале апреля.
Когда в Москву вернется тепло
Ожидается, что погода начнет меняться в ночь на четверг, 20 марта, когда пройдет теплый фронт, который даст небольшие осадки. Вслед за этим будет наблюдаться повышение температуры: ночью показатель будет стремиться к 0, а днем — до +5…+7°С. В пятницу прогнозируется +7…+9°С.
Может ли в Москве в апреле и мае выпасть снег
По словам синоптика, это вполне возможно. «Достаточно вспомнить 8 мая 2024 года, когда снег припорошил Подмосковье. Тогда довольно основательно и довольно серьезно обосновался холод во всей средней полосе», — прокомментировал Шувалов.
Сегодняшнее похолодание в Москве не последнее. В самом конце марта и начале апреля температура может опуститься. Также нет никакой гарантии, что заморозки не вернутся в самом конце апреля — начале мая.
В связи с похолоданиями и потеплениями, Шувалов также дал совет автомобилистам. По словам синоптика, у водителей стоит вопрос о смене зимней резины на летнюю. «Я бы подождал до начала апреля с принятием этого решения», — заключил специалист.
Снегопад сказался на движении транспорта. Так, в Москве утром произошло два ДТП на МКАДе, также приостановлена аренда велосипедов и электросамокатов.