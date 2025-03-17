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Жарче, чем на Ибице: температура в Англии превзойдет климатическую норму

Температура на юге Англии может вырасти до 19 градусов Цельсия.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 67% 756 мм рт. ст. +14°
Источник: Unsplash.com

В Великобритании на этой неделе температура достигнет 19°градусов тепла уже в четверг, 20 марта, в день равноденствия. Этот показатель превысит климатическую норму для этого времени на 8 градусов. Об этом The Guardian рассказал метеоролог Метеобюро Бекки Митчелл.

По словам синоптика, в ближайшие несколько дней в Англии ожидается довольно сухая погода и увеличение количества солнечных дней. К среде на юге температура поднимется примерно до 17, а в четверг вырастет еще на два градуса. Такой показатель выше, чем на Ибице, где 20 марта будет +17°С, и на Корфу, где в это же время прогнозируется +16°С.

Однако в начале недели в Великобритании прохладно: температура достигает +10°С максимум, а из-за сильного ветра кажется, что на улице еще холоднее.

Ожидается, что более высокие температуры будут вызваны обширной областью высокого давления, которая обычно приносит сухую и солнечную погоду.

По словам Митчелл, теплее всего будет в южных и центральных районах Великобритании. В четверг тепло распространится на север, так что повышение температуры будет наблюдаться на юге Шотландии, в Северной Ирландии и по всей Англии и Уэльсу.

Ранее стало известно, что январь установил мировой температурный рекорд.