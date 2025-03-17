Жарче, чем на Ибице: температура в Англии превзойдет климатическую норму

По словам синоптика, в ближайшие несколько дней в Англии ожидается довольно сухая погода и увеличение количества солнечных дней. К среде на юге температура поднимется примерно до 17, а в четверг вырастет еще на два градуса. Такой показатель выше, чем на Ибице, где 20 марта будет +17°С, и на Корфу, где в это же время прогнозируется +16°С.