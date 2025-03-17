Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 58% 756 мм рт. ст. +14°
Источник: AP 2024

По его данным, эпицентр находился в 147 км к северо-востоку от Амахаи с населением порядка 47,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.