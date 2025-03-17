В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

По его данным, эпицентр находился в 147 км к северо-востоку от Амахаи с населением порядка 47,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 147 км к северо-востоку от Амахаи с населением порядка 47,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.