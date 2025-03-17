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Число закрытых из-за паводка мостов и дорог в Оренбуржье возросло до 32

ОРЕНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Проезд вследствие подтопления в результате паводка закрыли в Оренбургской области по 32 низководным мостам и участкам дорог, следует из оповещений департамента пожарной безопасности и гражданской защиты региона в Telegram-канале.

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Источник: Соцсети

«Прекращение движения по затопляемому низководному мосту через реку Каменка на [нулевом] км автомобильной дороги Кировск — Лесная Поляна в Кваркенском районе Оренбургской области с 23:00 (21:00 мск) 17.03.2025», — сказано в сообщении.

Также закрыт мост через реку Урал на подъезде к поселку Маячный от автодороги Оренбург — Орск в Кувандыкском муниципальном округе. Полутора часами ранее было прекращено движение на участке автодороги Брацлавка — Каменецк в Адамовском районе в связи с резким подъемом талых вод. До этого — по затопляемым низководным мостам через реку Самару на автомобильной дороге Бузулук — Колтубановский в Бузулукском районе и через реку Киембай у села Зарево в Домбаровском районе.

Днем 17 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщил о закрытии проезда вследствие паводка по 20 мостам и 6 участкам дорог. Ограничения на движения стали вводиться в регионе после начала активного таяния снега и подъема уровня воды в реках с пятницы, 14 марта. На данный момент в Курманаевском районе введен режим «Повышенная готовность» в связи с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры, экономики. В поселке Нижнесакмарский Оренбурга, по сведениям мэрии, подтопило 30 придомовых территорий.