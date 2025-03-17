Число закрытых из-за паводка мостов и дорог в Оренбуржье возросло до 32

Также закрыт мост через реку Урал на подъезде к поселку Маячный от автодороги Оренбург — Орск в Кувандыкском муниципальном округе. Полутора часами ранее было прекращено движение на участке автодороги Брацлавка — Каменецк в Адамовском районе в связи с резким подъемом талых вод. До этого — по затопляемым низководным мостам через реку Самару на автомобильной дороге Бузулук — Колтубановский в Бузулукском районе и через реку Киембай у села Зарево в Домбаровском районе.