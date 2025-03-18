В Аше паводковые воды затопили 21 приусадебный участок

«На реке Сим в Ашинском районе произошел подъем уровня воды, что привело к подтоплению 21 приусадебного участка частных жилых домов, расположенных в городе Аше. Глава Ашинского района находится на месте подтопления, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и контролировать ход восстановительных работ», — сказано в сообщении.