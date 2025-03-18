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В Аше паводковые воды затопили 21 приусадебный участок

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Подъем уровня воды на реке Сим привел к затоплению 21 приусадебного участка в городе Аше Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

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Источник: РИА "Новости"

«На реке Сим в Ашинском районе произошел подъем уровня воды, что привело к подтоплению 21 приусадебного участка частных жилых домов, расположенных в городе Аше. Глава Ашинского района находится на месте подтопления, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и контролировать ход восстановительных работ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, пожарные, представители администрации. Для мониторинга обстановки установлены дополнительные гидропосты. Проводится обход домов. Для размещения граждан развернут пункт временного размещения на базе гостиницы.