В Аше паводковые воды затопили 21 приусадебный участок

«На реке Сим в Ашинском районе произошел подъем уровня воды, что привело к подтоплению 21 приусадебного участка частных жилых домов, расположенных в городе Аше. Глава Ашинского района находится на месте подтопления, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и контролировать ход восстановительных работ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, пожарные, представители администрации. Для мониторинга обстановки установлены дополнительные гидропосты. Проводится обход домов. Для размещения граждан развернут пункт временного размещения на базе гостиницы.