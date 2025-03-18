10 тенелюбивых комнатных растений: самые выносливые и неприхотливые декоративные культуры

Ванная Без ежедневного досвечивания фитолампами в ванной не выживет ни одно растение. Однако при наличии лампы, в зависимости от ее мощности, в ванну можно выбрать любое растение, даже светолюбивое. Можно также ставить растение в ванную на время (до двух недель), а затем переносить его в более освещенное место для восстановления



Прихожая Ситуация аналогична ванной, если в ней совсем нет источников естественного освещения



Кухня Хорошо подойдут зеленые филодендроны сканденс, спатифиллумы и антуриумы



Спальня Подойдут любые декоративно-лиственные растения из списка выше, а также спатифиллумы

