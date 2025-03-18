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10 тенелюбивых комнатных растений: самые выносливые и неприхотливые декоративные культуры

В нашем обзоре познакомим вас с 10 тенелюбивыми комнатными растениями, которые не только способны выживать при слабом освещении, но и радовать своими листьями и соцветиями.

Агидель Бадыкшина
Автор Погода Mail
Источник: Image by Freepik

Безусловно, всем растениям для жизни и развития необходим свет — солнечный или искусственный. Однако не у всех растениеводов есть возможность обеспечить своим зеленым друзьям много освещения, особенно в условиях городских квартир или офисов. К счастью, в мире существует множество эффектных и теневыносливых растений, которые могут существовать в условиях недостатка света и стать прекрасным декором любого интерьера. В статье дадим не только список из 10 тенелюбивых комнатных растений, но и подробно рассмотрим все важные нюансы ухода за ними.

5 цветущих тенелюбивых комнатных растений

К сожалению, выбор цветущих комнатных растений, которые способны цвести в условиях низкой освещенности, крайне невелик. У большинства из них есть выраженный период покоя, который сложно обеспечить в квартирных условиях. Давайте ниже рассмотрим несколько цветущих растений, которыми можно украсить затененные места в квартире или северные подоконники.

1. Спатифиллум

Спатифиллум, известный в народе как «женское счастье», относится к семейству ароидных. Декоративная культура имеет интересное соцветие-початок с белым покрывалом. Спатифиллум прекрасно чувствует себя в легкой полутени и способен расти при полностью искусственном освещении без использования фитоламп. Существует большое разнообразие видов и сортов, различающихся формой и расцветкой листа, а также высотой, поэтому легко подобрать это тропическое растение под любой вкус.

«Вариегатные сорта спатифиллумов не считаются теневыносливыми», — рассказывает Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений».

Фото

Спатифиллум
Источник: Image by Freepik

Основные характеристики

ВысотаОт 30 см до 2 м
ПоливОбильный полив в период активного роста, умеренный в период покоя
Температура+12…+25 °C
Влажность воздухаОбычная или повышенная для более активного развития культуры
ГрунтУниверсальный субстрат с большим количеством разрыхлителей, например с перлитом, цеолитом, кокосовыми чипсами, пеностеклом. Также можно выращивать спатифиллум в минеральном грунте
РазмножениеДелением куста, делением корневища
ПодкормкиКультура любит регулярные подкормки, в том числе органическими удобрениями, например биогумусом

Особенности ухода

Спатифиллум — достаточно неприхотливое растение, если знать основные нюансы ухода. Во-первых, следите за поливом: грунт не должен пересыхать слишком сильно. Не дожидайтесь, когда спатифиллум опустит листья — такая регулярная засушка в дальнейшем может стать причиной загнивания корней и пожелтения листьев. Во-вторых, спатифиллумы отлично относятся к подкормкам, поэтому не забывайте использовать различные удобрения.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Теневыносливость
  • Неприхотливость в уходе
  • Легкое размножение культуры
  • У декоративной культуры хорошая отзывчивость на правильную агротехнику

Минусы:

  • Спатифиллуму нелегко подобрать режим полива, чтобы избежать одновременно залив и пересушивание грунта

2. Антуриум

Антуриум (Шерцера или Андре), который также называют «мужским счастьем», — яркий представитель семейства ароидных. Покрывало соцветия может быть окрашено в самые разнообразные цвета, например, в белый, красный, фиолетовый, зеленый или розовый. Антуриум может быть теневыносливым растением, однако в случае недостатка света рост и цветение будут более скудными. Это растение — эпифит или полуэпифит, что накладывает отпечаток на выбор состава грунта.

Фото

Антуриум
Источник: Unsplash

Основные характеристики

ВысотаОт 35 см до 90 см
ПоливУмеренный
Температура+16…+25 °C
Влажность воздухаОбычная комнатная
ГрунтГрунт, состоящий из крупных компонентов, например из коры, пеностекла, кокосовых чипсов
РазмножениеДелением куста, делением корневища
ПодкормкиАнтуриум предпочитает регулярные подкормки

Особенности ухода

Антуриумы — непростые растения, однако к ним можно найти подход. Самый главный момент: правильный по составу грунт из крупных компонентов, который обеспечит корням достаточно воздуха. А также необходимо подобрать полив, после просушивания грунта, особенно если тропическое растение находится при низкой освещенности.

«Для цветения антуриуму необходимо хорошее количество света, и если ваш антуриум долго не цветет, добавьте ему освещение», — рекомендует Евгения Лисова.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Теневыносливость
  • Яркое цветение культуры
  • Легкое размножение

Минусы:

  • Часто на листьях антуриума появляются пятна из-за ошибок в поливе.

3. Эухарис

Эухарис — луковичное растение семейства амариллисовых, которое привлекает внимание крупными белыми цветками, похожими на гиппеаструмы, и декоративной зеленой листвой. Эухарис легок в уходе и размножении, что делает его привлекательным растением для начинающих цветоводов.

Фото

Эухарис
Источник: фото Density, CC BY 3.0|commons.wikimedia.org

Основные характеристики

ВысотаЛистья длиной до 20 см, цветонос достигает высоты до 60 см
ПоливОбильный полив с весны до осени, а умеренный в зимний период
Температура+15…+25 °C
Влажность воздухаОбычная или повышенная
ГрунтРыхлый, хорошо дренированный грунт (универсальный субстрат с добавлением любых разрыхлителей)
РазмножениеОтделением дочерних луковиц
ПодкормкиЦветущая культура любит регулярные подкормки

Особенности ухода

Для этого растения не требуется создание сложных условий, оно весьма выносливо и адаптивно.

Главный нюанс ухода — подобрать и соблюдать правильный режим полива.

«Долгое время эухарис может не цвести без перепада температур», — рассказывает эксперт.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Эухарис имеет высокую теневыносливость и адаптивность к домашним условиям
  • Насыщенная зеленая листва и цветение культуры
  • Низкая стоимость растения

Минусы:

  • Иногда могут возникать проблемы с цветением культуры.

4. Фиалка Узамбарская, или сенполия

Сенполия — это род цветковых растений семейства геснериевых, который включает в себя огромное количество видов и сортов. Сенполии популярны в комнатном цветоводстве благодаря своим красивым соцветиям и декоративной листве. Еще одно весомое преимущество этой декоративной культуры — она может цвести в любое время года.

Фото

Фиалка Узамбарская, или сенполия
Источник: фото Корзун Андрей, CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

Основные характеристики

РазмерДиаметр розетки растения может быть от 7 см до 40 см
ПоливУвлажнять культуру следует по мере подсыхания верхнего слоя грунта, стараясь не попадать на листья
Температура+16…+25 °C
Влажность воздухаОбычная комнатная влажность
ГрунтРыхлый, хорошо дренированный грунт из крупных компонентов. Можно использовать готовый субстрат для бромелиевых
РазмножениеЛистовыми черенками
ПодкормкиЛучше использовать удобрения для цветущих растений в период активного роста

Особенности ухода

Сенполия боится холодных сквозняков и резкой перемены температуры в помещении. Также она нуждается в притенении от прямых солнечных лучей, а зимой ее лучше разместить на южном или восточном подоконнике. Горшок для фиалки не должен быть слишком большим. Регулярно удаляйте отцветшие цветки и поврежденные листья.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Длительное цветение культуры
  • Огромное разнообразие форм и расцветок соцветий сенполии
  • Компактный размер растения

Минусы:

  • Декоративная культура имеет высокую чувствительность к перепадам температур и слишком сухому воздуху, например от приборов отопления
  • У сенполии есть предрасположенность к загниванию корневой системы и атакам вредителей

5. Цикламен

Цикламен, или альпийскую фиалку, нельзя назвать крайне теневыносливым растением, однако культура может активно расти на северном окне и даже там цвести. Цикламен любит прохладу и не переносит прямое солнце. Также ему желательно обеспечить прохладную зимовку.

Фото

Цикламен
Источник: Unsplash

Основные характеристики

ВысотаДо 30 см
ПоливОбильный полив в период активного роста, когда подсохнет верхний слой почвы. Лучше всего использовать метод погружения
Температура+12…+18 °C
Влажность воздухаВысокая
ГрунтРыхлый, хорошо дренированный грунт
РазмножениеСеменами
ПодкормкиСоветуем проводить подкормки удобрением для цветущих культур в период активного роста

Особенности ухода

Цикламен не переносит сильную жару, поэтому не ставьте растение рядом с отопительными приборами. После окончания цветения (обычно летом) цикламен уходит на период покоя. В это время полив следует значительно сократить, и стоит учитывать, что декоративное растение может сбросить листья.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Яркое цветение в зимний период
  • Цикламен можно легко вырастить из семян в домашних условиях

Минусы:

  • Сложно создать нужный температурный режим и период покоя.

5 декоративно-лиственных тенелюбивых комнатных растений

Выбор теневыносливых декоративно-лиственных растений гораздо шире цветущих, поэтому рекомендуем обратить внимание именно на них. Они способны украсить собой уголки вдали от окна в глубине комнаты, но, как и любым растениям, им тоже необходим свет в течение 12 часов каждый день, поэтому не ставьте их в темные кладовки и санузлы.

1. Аглаонема

Аглаонемы с зелеными стеблями, например сорта «Мария» и «Сильвер Бэй», крайне теневыносливы и адаптивны. Они отлично подойдут для озеленения офисов, так как нетребовательны к уходу и могут простить практически любые погрешности.

Фото

Аглаонема
Источник: Unsplash

Основные характеристики

ВысотаАглаонема «Мария» до 50 см, аглаонема «Сильвер Бэй» до 150 см
ПоливУмеренный полив после просыхания грунта
Температура+18…+25 °C
Влажность воздухаОбычная или повышенная
ГрунтРыхлый, хорошо дренированный субстрат
РазмножениеЧеренкованием, делением куста
ПодкормкиВ период активного роста нужно вносить различные удобрения для декоративно-лиственных

Особенности ухода

Уход за зелеными аглаонемами крайне прост: самое главное — не переливать грунт и не ставить культуру под прямые солнечные лучи. Также не выбирайте для зеленых сортов растения слишком большие горшки.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Аглаонемы с зелеными стеблями достаточно теневыносливы и неприхотливы в уходе
  • Высокая устойчивость к насекомым-вредителям

Минусы:

  • Быстрое загнивание корней аглаонемы при сильном переливе
  • По мере роста культуры стебли оголяются, и требуется своевременное омоложение
  • Достаточно медленный рост растения

2. Филодендрон плющевидный

Пожалуй, это одно из самых неприхотливых комнатных растений и одно из самых теневыносливых. Филодендрон плющевидный — это лиана с некрупными зелеными, сердцевидными листьями, которую можно легко выращивать как ампельное растение. Филодендрон отлично смотрится на полках стеллажа и в подвесном кашпо, а также его можно выращивать на опоре.

Фото

Филодендрон плющевидный
Источник: Forest & Kim Starr, CC BY 3.0| commons.wikimedia.org

Основные характеристики

Длина стебляОт 3 до 6 м
ПоливУмеренный полив после просыхания грунта в горшке
Температура+12…+25 °C
Влажность воздухаФилодендрон плющевидный переносит сухой воздух, но лучше создать среднюю влажность воздуха
ГрунтРыхлый, хорошо дренированный субстрат
РазмножениеЧеренкованием, делением куста
ПодкормкиВ период активного роста рекомендуем подкармливать удобрением для декоративно-лиственных культур

Особенности ухода

Уход за филодендроном крайне прост, и с ним справится даже новичок. Чтобы растение лучше кустилось и росло пышной шапкой, регулярно обрезайте стебли. Укорененные черенки можно подсаживать к материнскому растению — так вы в короткие сроки получите эффектный зеленый водопад.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Филодендрон плющевидный достаточно теневынослив и неприхотлив в уходе
  • Филодендрон очень отзывчив на регулярный уход
  • Декоративно-лиственная культура представлена большим разнообразием сортов

Минусы:

  • Растение легко перелить, что может привести к загниванию корней

3. Аспидистра

Аспидистра, известная в народе как «чугунное растение», считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Она может простить практически любые погрешности в уходе — как избыточный полив, так и пересушивание грунта. Это отличное растение для тех, кто хочет просто поставить и забыть.

Фото

Аспидистра
Источник: фото KENPEI - KENPEI's, CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

Основные характеристики

ВысотаДо 80 см
ПоливУмеренный полив после просыхания грунта
Температура+18…+25 °C
Влажность воздухаКультура хорошо переносит сухой воздух
ГрунтРыхлый, хорошо дренированный почвенный субстрат
РазмножениеДелением куста
ПодкормкиВ период активного роста подкармливают удобрением для декоративно-лиственных

Особенности ухода

Аспидистра — очень устойчивое растение, поэтому оно не слишком отзывчиво на уход и почти не реагирует на удобрения и подкормки. Ее рост крайне медленный, а при низком уровне освещенности он и вовсе прекращается, превращая растение в живой декор. В этом ее главный плюс и одновременно недостаток.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Аспидистра теневынослива и неприхотлива
  • Выдерживает низкие температуры
  • Культура обладает насыщенным темно-зеленым цветом листвы
  • Высокая устойчивость к болезням и вредителям

Минусы:

  • При неподходящих условиях замирает в росте, поэтому аспидистра может быстро наскучить
  • Ограниченный выбор видов и сортов
  • Достаточно медленный рост культуры

4. Сансевиерия зейланика

Именно этот зеленый вид сансевиерии можно считать поистине выносливым комнатным растением. Это графичное и эффектное растение украшает интерьер, а также хорошо очищает воздух от вредных примесей.

Фото

Сансевиерия зейланика
Источник: Image by Freepik

Основные характеристики

ВысотаДо 1 м
ПоливУмеренный полив после просыхания грунта
Температура+14…+25 °C
Влажность воздухаКультура хорошо переносит сухой воздух в помещении
ГрунтРыхлый, хорошо дренированный субстрат
РазмножениеДелением куста, черенкованием листа
ПодкормкиВ период активного роста рекомендуем подкармливать сансевиерию удобрением для декоративно-лиственных растенний

Особенности ухода

Сансевиерия зейланика переносит как затененные места, так и прямые солнечные лучи. Культура устойчива к засушиванию, но плохо реагирует на избыточный полив. Подберите для нее неглубокий, но широкий горшок, размер которого не должен превышать объем корневой системы. Если емкость окажется слишком большой, растение будет долго разрастаться корнями и только после этого начнет активно выпускать новые побеги.

«На самом деле сансевиерии светолюбивые растения, но они могут долго терпеть недостаток света», — объясняет Евгения Лисова.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Сансевиерия зейланика теневынослива и неприхотлива в уходе.
  • Имеет вытянутую, но не раскидистую форму, что делает ее идеальной для размещения в углах помещения
  • Культура обладает насыщенным зеленым цветом листьев
  • Сансевиерия зейланика устойчива к злостным насекомым-вредителям

Минусы:

  • Культура подвержена загниванию корней при избыточном поливе.
  • Сансевиерия зейланика имеет медленный рост

5. Филодендрон ксанаду, или тауматофиллум ксанаду

Пышный и раскидистый филодендрон ксанаду — идеальный кандидат для озеленения офисов и домов без яркого естественного света. Чем старше это тропическое растение, тем более резными становятся его листья, сохраняя при этом достаточно компактный размер.

«Салатовая версия тауматофиллума ксанаду также считается теневыносливой», — рассказывает эксперт.

Фото

Филодендрон ксанаду
Источник: фото Piwaiwaka, CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

Основные характеристики

ВысотаДо 1,5 м
ПоливУмеренный полив после просыхания грунта
Температура+15…+25 °C
Влажность воздухаТауматофиллума ксанаду хорошо переносит сухой воздух
ГрунтРыхлый, хорошо дренированный почвенный субстрат
РазмножениеДелением куста
ПодкормкиВ период активного роста растение подкармливают удобрением для декоративно-лиственных культур

Особенности ухода

Филодендрон ксанаду прекрасно растет на ярком рассеянном освещении, но также хорошо выдерживает затенение. Он устойчив к пересушиванию грунта, но может плохо отреагировать на избыточный полив.

Регулярно проверяйте листья и стебли этого эффектного растения на наличие насекомых-вредителей — филодендрон ксанаду часто атакуют трипсы.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Филодендрон ксанаду теневынослив и неприхотлив в уходе
  • Тауматофиллум ксанаду достаточно раскидист и занимает большую площадь в помещении
  • Быстро разрастается ствол, поэтому растение может потребовать переукоренения

Минусы:

  • Тауматофиллум ксанаду неустойчив к трипсам и избыточному поливу.

Как выбрать теневыносливое растение для своего интерьера

Тенелюбивые комнатные растения
Источник: Freepik

Чтобы грамотно подобрать растение для озеленения интерьера, необходимо учесть несколько нюансов: место, в котором вы планируете его разместить, температуру содержания в зимний период, а также то, сколько времени и внимания вы можете посвятить уходу. Давайте ниже подробно рассмотрим эти важные моменты.

1. Место расположения растения

При выборе места для растения следует учитывать несколько факторов: освещенность, температуру воздуха (проветривается ли помещение зимой), наличие рядом отопительных приборов или кондиционера, а также размер самого помещения. Давайте в таблице ниже рассмотрим несколько типов помещений и советы по их озеленению.

Ванная Без ежедневного досвечивания фитолампами в ванной не выживет ни одно растение. Однако при наличии лампы, в зависимости от ее мощности, в ванну можно выбрать любое растение, даже светолюбивое. Можно также ставить растение в ванную на время (до двух недель), а затем переносить его в более освещенное место для восстановления
ПрихожаяСитуация аналогична ванной, если в ней совсем нет источников естественного освещения
КухняХорошо подойдут зеленые филодендроны сканденс, спатифиллумы и антуриумы
СпальняПодойдут любые декоративно-лиственные растения из списка выше, а также спатифиллумы
ДетскаяУбедитесь, что растение не ядовито. Рекомендуем обратить внимание на хамедорею — она теневынослива и неприхотлива в уходе, а также на марантовые, папоротники и драцены

2. Температура содержания в зимний период

В зависимости от того, каков ареал обитания растения в природе, все комнатные растения можно разделить на несколько типов: тропические, субтропические и пустынные.

Тропические растения не требуют прохладной зимовки, они отлично чувствуют себя при стабильной температуре круглый год, а также зачастую хорошо переносят сухой воздух от приборов отопления.

Субтропические и пустынные растения, напротив, нуждаются в прохладной зимовке с высокой влажностью воздуха, что сложно организовать в условиях квартиры. Поэтому большинство цветущих растений в горшках приобретают как долговечные букеты: после цветения их либо утилизируют, либо высаживают в сад.

3. Время, требуемое на уход

Есть растения, которые можно поставить в помещение и вспоминать о них раз в несколько недель, особенно если освещения недостаточно для активного роста. К таким, например, относятся аспидистра, замиокулькас и зеленые аглаонемы.

С другой стороны, существуют растения, которым требуется много внимания, ежедневный осмотр и тщательный полив. К ним можно отнести марантовые, некоторые папоротники, алоказии и цветущие растения.

4. Внешний вид растения

Некоторые растения лучше смотрятся на уровне глаз, а другие — сверху (например, аглаонемы, спатифиллумы). При подборе декоративно-лиственного растения заранее определите, на какой высоте оно будет стоять.

Главное о тенелюбивых комнатных растениях для дома

Кошка и комнатное растение
Источник: Freepik

Ни одно растение не сможет развиваться без источника света, но некоторые более теневыносливы, чем другие. В этой статье мы рассмотрели список из 10 теневыносливых комнатных растений под любой вкус, условия ухода за ними, а также их плюсы и минусы. Давайте кратко повторим основные моменты:

1. Большинство цветущих растений не смогут зацвести повторно в условиях затенения, но способны достаточно долго сохранять цветение.

2. Большинство декоративно-лиственных растений светолюбивы, но многие из них достаточно выносливы, чтобы выжить при низком уровне освещенности.

3. Выбирайте зеленые виды и сорта декоративно-лиственных растений — они менее требовательны к освещению.

4. Подбирайте растение с учетом микроклимата помещения, температурного режима зимой и времени, которое вы готовы уделять уходу.

5. В условиях недостаточного освещения будьте внимательны с поливом и подкормками, так как рост растений замедляется.

Эксперт: Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений»