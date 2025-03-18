10 тенелюбивых комнатных растений: самые выносливые и неприхотливые декоративные культуры

Безусловно, всем растениям для жизни и развития необходим свет — солнечный или искусственный. Однако не у всех растениеводов есть возможность обеспечить своим зеленым друзьям много освещения, особенно в условиях городских квартир или офисов. К счастью, в мире существует множество эффектных и теневыносливых растений, которые могут существовать в условиях недостатка света и стать прекрасным декором любого интерьера. В статье дадим не только список из 10 тенелюбивых комнатных растений, но и подробно рассмотрим все важные нюансы ухода за ними.
5 цветущих тенелюбивых комнатных растений
К сожалению, выбор цветущих комнатных растений, которые способны цвести в условиях низкой освещенности, крайне невелик. У большинства из них есть выраженный период покоя, который сложно обеспечить в квартирных условиях. Давайте ниже рассмотрим несколько цветущих растений, которыми можно украсить затененные места в квартире или северные подоконники.
1. Спатифиллум
Спатифиллум, известный в народе как «женское счастье», относится к семейству ароидных. Декоративная культура имеет интересное соцветие-початок с белым покрывалом. Спатифиллум прекрасно чувствует себя в легкой полутени и способен расти при полностью искусственном освещении без использования фитоламп. Существует большое разнообразие видов и сортов, различающихся формой и расцветкой листа, а также высотой, поэтому легко подобрать это тропическое растение под любой вкус.
«Вариегатные сорта спатифиллумов не считаются теневыносливыми», — рассказывает Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений».
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Основные характеристики
|Высота
|От 30 см до 2 м
|Полив
|Обильный полив в период активного роста, умеренный в период покоя
|Температура
|+12…+25 °C
|Влажность воздуха
|Обычная или повышенная для более активного развития культуры
|Грунт
|Универсальный субстрат с большим количеством разрыхлителей, например с перлитом, цеолитом, кокосовыми чипсами, пеностеклом. Также можно выращивать спатифиллум в минеральном грунте
|Размножение
|Делением куста, делением корневища
|Подкормки
|Культура любит регулярные подкормки, в том числе органическими удобрениями, например биогумусом
Особенности ухода
Спатифиллум — достаточно неприхотливое растение, если знать основные нюансы ухода. Во-первых, следите за поливом: грунт не должен пересыхать слишком сильно. Не дожидайтесь, когда спатифиллум опустит листья — такая регулярная засушка в дальнейшем может стать причиной загнивания корней и пожелтения листьев. Во-вторых, спатифиллумы отлично относятся к подкормкам, поэтому не забывайте использовать различные удобрения.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Теневыносливость
- Неприхотливость в уходе
- Легкое размножение культуры
- У декоративной культуры хорошая отзывчивость на правильную агротехнику
Минусы:
- Спатифиллуму нелегко подобрать режим полива, чтобы избежать одновременно залив и пересушивание грунта
2. Антуриум
Антуриум (Шерцера или Андре), который также называют «мужским счастьем», — яркий представитель семейства ароидных. Покрывало соцветия может быть окрашено в самые разнообразные цвета, например, в белый, красный, фиолетовый, зеленый или розовый. Антуриум может быть теневыносливым растением, однако в случае недостатка света рост и цветение будут более скудными. Это растение — эпифит или полуэпифит, что накладывает отпечаток на выбор состава грунта.
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Основные характеристики
|Высота
|От 35 см до 90 см
|Полив
|Умеренный
|Температура
|+16…+25 °C
|Влажность воздуха
|Обычная комнатная
|Грунт
|Грунт, состоящий из крупных компонентов, например из коры, пеностекла, кокосовых чипсов
|Размножение
|Делением куста, делением корневища
|Подкормки
|Антуриум предпочитает регулярные подкормки
Особенности ухода
Антуриумы — непростые растения, однако к ним можно найти подход. Самый главный момент: правильный по составу грунт из крупных компонентов, который обеспечит корням достаточно воздуха. А также необходимо подобрать полив, после просушивания грунта, особенно если тропическое растение находится при низкой освещенности.
«Для цветения антуриуму необходимо хорошее количество света, и если ваш антуриум долго не цветет, добавьте ему освещение», — рекомендует Евгения Лисова.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Теневыносливость
- Яркое цветение культуры
- Легкое размножение
Минусы:
Часто на листьях антуриума появляются пятна из-за ошибок в поливе.
3. Эухарис
Эухарис — луковичное растение семейства амариллисовых, которое привлекает внимание крупными белыми цветками, похожими на гиппеаструмы, и декоративной зеленой листвой. Эухарис легок в уходе и размножении, что делает его привлекательным растением для начинающих цветоводов.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|Листья длиной до 20 см, цветонос достигает высоты до 60 см
|Полив
|Обильный полив с весны до осени, а умеренный в зимний период
|Температура
|+15…+25 °C
|Влажность воздуха
|Обычная или повышенная
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный грунт (универсальный субстрат с добавлением любых разрыхлителей)
|Размножение
|Отделением дочерних луковиц
|Подкормки
|Цветущая культура любит регулярные подкормки
Особенности ухода
Для этого растения не требуется создание сложных условий, оно весьма выносливо и адаптивно.
Главный нюанс ухода — подобрать и соблюдать правильный режим полива.
«Долгое время эухарис может не цвести без перепада температур», — рассказывает эксперт.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Эухарис имеет высокую теневыносливость и адаптивность к домашним условиям
- Насыщенная зеленая листва и цветение культуры
- Низкая стоимость растения
Минусы:
Иногда могут возникать проблемы с цветением культуры.
4. Фиалка Узамбарская, или сенполия
Сенполия — это род цветковых растений семейства геснериевых, который включает в себя огромное количество видов и сортов. Сенполии популярны в комнатном цветоводстве благодаря своим красивым соцветиям и декоративной листве. Еще одно весомое преимущество этой декоративной культуры — она может цвести в любое время года.
Фото
Основные характеристики
|Размер
|Диаметр розетки растения может быть от 7 см до 40 см
|Полив
|Увлажнять культуру следует по мере подсыхания верхнего слоя грунта, стараясь не попадать на листья
|Температура
|+16…+25 °C
|Влажность воздуха
|Обычная комнатная влажность
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный грунт из крупных компонентов. Можно использовать готовый субстрат для бромелиевых
|Размножение
|Листовыми черенками
|Подкормки
|Лучше использовать удобрения для цветущих растений в период активного роста
Особенности ухода
Сенполия боится холодных сквозняков и резкой перемены температуры в помещении. Также она нуждается в притенении от прямых солнечных лучей, а зимой ее лучше разместить на южном или восточном подоконнике. Горшок для фиалки не должен быть слишком большим. Регулярно удаляйте отцветшие цветки и поврежденные листья.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Длительное цветение культуры
- Огромное разнообразие форм и расцветок соцветий сенполии
- Компактный размер растения
Минусы:
- Декоративная культура имеет высокую чувствительность к перепадам температур и слишком сухому воздуху, например от приборов отопления
- У сенполии есть предрасположенность к загниванию корневой системы и атакам вредителей
5. Цикламен
Цикламен, или альпийскую фиалку, нельзя назвать крайне теневыносливым растением, однако культура может активно расти на северном окне и даже там цвести. Цикламен любит прохладу и не переносит прямое солнце. Также ему желательно обеспечить прохладную зимовку.
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Основные характеристики
|Высота
|До 30 см
|Полив
|Обильный полив в период активного роста, когда подсохнет верхний слой почвы. Лучше всего использовать метод погружения
|Температура
|+12…+18 °C
|Влажность воздуха
|Высокая
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный грунт
|Размножение
|Семенами
|Подкормки
|Советуем проводить подкормки удобрением для цветущих культур в период активного роста
Особенности ухода
Цикламен не переносит сильную жару, поэтому не ставьте растение рядом с отопительными приборами. После окончания цветения (обычно летом) цикламен уходит на период покоя. В это время полив следует значительно сократить, и стоит учитывать, что декоративное растение может сбросить листья.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Яркое цветение в зимний период
- Цикламен можно легко вырастить из семян в домашних условиях
Минусы:
Сложно создать нужный температурный режим и период покоя.
5 декоративно-лиственных тенелюбивых комнатных растений
Выбор теневыносливых декоративно-лиственных растений гораздо шире цветущих, поэтому рекомендуем обратить внимание именно на них. Они способны украсить собой уголки вдали от окна в глубине комнаты, но, как и любым растениям, им тоже необходим свет в течение 12 часов каждый день, поэтому не ставьте их в темные кладовки и санузлы.
1. Аглаонема
Фото
Основные характеристики
|Высота
|Аглаонема «Мария» до 50 см, аглаонема «Сильвер Бэй» до 150 см
|Полив
|Умеренный полив после просыхания грунта
|Температура
|+18…+25 °C
|Влажность воздуха
|Обычная или повышенная
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный субстрат
|Размножение
|Черенкованием, делением куста
|Подкормки
|В период активного роста нужно вносить различные удобрения для декоративно-лиственных
Особенности ухода
Уход за зелеными аглаонемами крайне прост: самое главное — не переливать грунт и не ставить культуру под прямые солнечные лучи. Также не выбирайте для зеленых сортов растения слишком большие горшки.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Аглаонемы с зелеными стеблями достаточно теневыносливы и неприхотливы в уходе
- Высокая устойчивость к насекомым-вредителям
Минусы:
- Быстрое загнивание корней аглаонемы при сильном переливе
- По мере роста культуры стебли оголяются, и требуется своевременное омоложение
- Достаточно медленный рост растения
2. Филодендрон плющевидный
Пожалуй, это одно из самых неприхотливых комнатных растений и одно из самых теневыносливых. Филодендрон плющевидный — это лиана с некрупными зелеными, сердцевидными листьями, которую можно легко выращивать как ампельное растение. Филодендрон отлично смотрится на полках стеллажа и в подвесном кашпо, а также его можно выращивать на опоре.
Фото
Основные характеристики
|Длина стебля
|От 3 до 6 м
|Полив
|Умеренный полив после просыхания грунта в горшке
|Температура
|+12…+25 °C
|Влажность воздуха
|Филодендрон плющевидный переносит сухой воздух, но лучше создать среднюю влажность воздуха
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный субстрат
|Размножение
|Черенкованием, делением куста
|Подкормки
|В период активного роста рекомендуем подкармливать удобрением для декоративно-лиственных культур
Особенности ухода
Уход за филодендроном крайне прост, и с ним справится даже новичок. Чтобы растение лучше кустилось и росло пышной шапкой, регулярно обрезайте стебли. Укорененные черенки можно подсаживать к материнскому растению — так вы в короткие сроки получите эффектный зеленый водопад.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Филодендрон плющевидный достаточно теневынослив и неприхотлив в уходе
- Филодендрон очень отзывчив на регулярный уход
- Декоративно-лиственная культура представлена большим разнообразием сортов
Минусы:
- Растение легко перелить, что может привести к загниванию корней
3. Аспидистра
Аспидистра, известная в народе как «чугунное растение», считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Она может простить практически любые погрешности в уходе — как избыточный полив, так и пересушивание грунта. Это отличное растение для тех, кто хочет просто поставить и забыть.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|До 80 см
|Полив
|Умеренный полив после просыхания грунта
|Температура
|+18…+25 °C
|Влажность воздуха
|Культура хорошо переносит сухой воздух
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный почвенный субстрат
|Размножение
|Делением куста
|Подкормки
|В период активного роста подкармливают удобрением для декоративно-лиственных
Особенности ухода
Аспидистра — очень устойчивое растение, поэтому оно не слишком отзывчиво на уход и почти не реагирует на удобрения и подкормки. Ее рост крайне медленный, а при низком уровне освещенности он и вовсе прекращается, превращая растение в живой декор. В этом ее главный плюс и одновременно недостаток.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Аспидистра теневынослива и неприхотлива
- Выдерживает низкие температуры
- Культура обладает насыщенным темно-зеленым цветом листвы
- Высокая устойчивость к болезням и вредителям
Минусы:
- При неподходящих условиях замирает в росте, поэтому аспидистра может быстро наскучить
- Ограниченный выбор видов и сортов
- Достаточно медленный рост культуры
4. Сансевиерия зейланика
Именно этот зеленый вид сансевиерии можно считать поистине выносливым комнатным растением. Это графичное и эффектное растение украшает интерьер, а также хорошо очищает воздух от вредных примесей.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|До 1 м
|Полив
|Умеренный полив после просыхания грунта
|Температура
|+14…+25 °C
|Влажность воздуха
|Культура хорошо переносит сухой воздух в помещении
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный субстрат
|Размножение
|Делением куста, черенкованием листа
|Подкормки
|В период активного роста рекомендуем подкармливать сансевиерию удобрением для декоративно-лиственных растенний
Особенности ухода
Сансевиерия зейланика переносит как затененные места, так и прямые солнечные лучи. Культура устойчива к засушиванию, но плохо реагирует на избыточный полив. Подберите для нее неглубокий, но широкий горшок, размер которого не должен превышать объем корневой системы. Если емкость окажется слишком большой, растение будет долго разрастаться корнями и только после этого начнет активно выпускать новые побеги.
«На самом деле сансевиерии светолюбивые растения, но они могут долго терпеть недостаток света», — объясняет Евгения Лисова.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Сансевиерия зейланика теневынослива и неприхотлива в уходе.
- Имеет вытянутую, но не раскидистую форму, что делает ее идеальной для размещения в углах помещения
- Культура обладает насыщенным зеленым цветом листьев
- Сансевиерия зейланика устойчива к злостным насекомым-вредителям
Минусы:
- Культура подвержена загниванию корней при избыточном поливе.
- Сансевиерия зейланика имеет медленный рост
5. Филодендрон ксанаду, или тауматофиллум ксанаду
Пышный и раскидистый филодендрон ксанаду — идеальный кандидат для озеленения офисов и домов без яркого естественного света. Чем старше это тропическое растение, тем более резными становятся его листья, сохраняя при этом достаточно компактный размер.
«Салатовая версия тауматофиллума ксанаду также считается теневыносливой», — рассказывает эксперт.
Фото
Основные характеристики
|Высота
|До 1,5 м
|Полив
|Умеренный полив после просыхания грунта
|Температура
|+15…+25 °C
|Влажность воздуха
|Тауматофиллума ксанаду хорошо переносит сухой воздух
|Грунт
|Рыхлый, хорошо дренированный почвенный субстрат
|Размножение
|Делением куста
|Подкормки
|В период активного роста растение подкармливают удобрением для декоративно-лиственных культур
Особенности ухода
Филодендрон ксанаду прекрасно растет на ярком рассеянном освещении, но также хорошо выдерживает затенение. Он устойчив к пересушиванию грунта, но может плохо отреагировать на избыточный полив.
Регулярно проверяйте листья и стебли этого эффектного растения на наличие насекомых-вредителей — филодендрон ксанаду часто атакуют трипсы.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Филодендрон ксанаду теневынослив и неприхотлив в уходе
- Тауматофиллум ксанаду достаточно раскидист и занимает большую площадь в помещении
- Быстро разрастается ствол, поэтому растение может потребовать переукоренения
Минусы:
Тауматофиллум ксанаду неустойчив к трипсам и избыточному поливу.
Как выбрать теневыносливое растение для своего интерьера
Чтобы грамотно подобрать растение для озеленения интерьера, необходимо учесть несколько нюансов: место, в котором вы планируете его разместить, температуру содержания в зимний период, а также то, сколько времени и внимания вы можете посвятить уходу. Давайте ниже подробно рассмотрим эти важные моменты.
1. Место расположения растения
При выборе места для растения следует учитывать несколько факторов: освещенность, температуру воздуха (проветривается ли помещение зимой), наличие рядом отопительных приборов или кондиционера, а также размер самого помещения. Давайте в таблице ниже рассмотрим несколько типов помещений и советы по их озеленению.
|Ванная
|Без ежедневного досвечивания фитолампами в ванной не выживет ни одно растение. Однако при наличии лампы, в зависимости от ее мощности, в ванну можно выбрать любое растение, даже светолюбивое. Можно также ставить растение в ванную на время (до двух недель), а затем переносить его в более освещенное место для восстановления
|Прихожая
|Ситуация аналогична ванной, если в ней совсем нет источников естественного освещения
|Кухня
|Хорошо подойдут зеленые филодендроны сканденс, спатифиллумы и антуриумы
|Спальня
|Подойдут любые декоративно-лиственные растения из списка выше, а также спатифиллумы
|Детская
|Убедитесь, что растение не ядовито. Рекомендуем обратить внимание на хамедорею — она теневынослива и неприхотлива в уходе, а также на марантовые, папоротники и драцены
2. Температура содержания в зимний период
В зависимости от того, каков ареал обитания растения в природе, все комнатные растения можно разделить на несколько типов: тропические, субтропические и пустынные.
Тропические растения не требуют прохладной зимовки, они отлично чувствуют себя при стабильной температуре круглый год, а также зачастую хорошо переносят сухой воздух от приборов отопления.
Субтропические и пустынные растения, напротив, нуждаются в прохладной зимовке с высокой влажностью воздуха, что сложно организовать в условиях квартиры. Поэтому большинство цветущих растений в горшках приобретают как долговечные букеты: после цветения их либо утилизируют, либо высаживают в сад.
3. Время, требуемое на уход
Есть растения, которые можно поставить в помещение и вспоминать о них раз в несколько недель, особенно если освещения недостаточно для активного роста. К таким, например, относятся аспидистра, замиокулькас и зеленые аглаонемы.
С другой стороны, существуют растения, которым требуется много внимания, ежедневный осмотр и тщательный полив. К ним можно отнести марантовые, некоторые папоротники, алоказии и цветущие растения.
4. Внешний вид растения
Некоторые растения лучше смотрятся на уровне глаз, а другие — сверху (например, аглаонемы, спатифиллумы). При подборе декоративно-лиственного растения заранее определите, на какой высоте оно будет стоять.
Главное о тенелюбивых комнатных растениях для дома
Ни одно растение не сможет развиваться без источника света, но некоторые более теневыносливы, чем другие. В этой статье мы рассмотрели список из 10 теневыносливых комнатных растений под любой вкус, условия ухода за ними, а также их плюсы и минусы. Давайте кратко повторим основные моменты:
1. Большинство цветущих растений не смогут зацвести повторно в условиях затенения, но способны достаточно долго сохранять цветение.
2. Большинство декоративно-лиственных растений светолюбивы, но многие из них достаточно выносливы, чтобы выжить при низком уровне освещенности.
3. Выбирайте зеленые виды и сорта декоративно-лиственных растений — они менее требовательны к освещению.
4. Подбирайте растение с учетом микроклимата помещения, температурного режима зимой и времени, которое вы готовы уделять уходу.
5. В условиях недостаточного освещения будьте внимательны с поливом и подкормками, так как рост растений замедляется.
Эксперт: Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений»