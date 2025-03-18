Почему равноденствие предвещает приход весны

Каждые шесть месяцев, один раз в марте и еще раз в сентябре, равноденствие делит день на Земле почти пополам. 20 марта 2025 года произойдет переход на весну в Северном полушарии, а в сентябре природа подарит осеннее равноденствие.
В National Geographic рассказали, что такое равноденствие, почему оно происходит и как его празднуют.
Что такое равноденствие
Слово «равноденствие» происходит от латинских слов «aequus», что означает «равный», и «nox», — «ночь».
Согласно Оксфордскому словарю, равноденствие — это «время или дата (дважды в год), когда солнце пересекает небесный экватор, когда день и ночь имеют примерно одинаковую продолжительность». Явление делит 24 часа на 12 часов дня и столько же ночи.
Почему происходят равноденствия
Земля вращается вокруг Солнца по орбите, наклоненной на 23,5 градуса. Дважды в год орбита планеты и ее наклон оси таковы, что Светило оказывается прямо напротив экватора. В это время граница между светлой и темной частями планеты — так называемый терминатор, или сумеречная зона — проходит через Северный и Южный полюса.
Терминатор делит планету на темную и светлую половины неидеально. Атмосфера Земли отклоняет солнечный свет на 60 километров, что составляет половину градуса. Это означает, что одна половина планеты все равно немного светлее другой даже в день равноденствия.
Празднование равноденствия
На протяжении тысячелетий люди по-разному празднуют день равноденствия, и некоторые культуры продолжают отмечать эту дату и сегодня.
Например, племя лакота на Среднем Западе США. Лакота связывают землю с небом, изготавливая табак из красной ивы, которая соответствует созвездию Сухая Ива, где восходит солнце в день весеннего равноденствия. Они курят этот священный табак во время церемонии, знаменующей возвращение длинных дней.
В то же время в Стоунхендже в Англии друиды, язычники и все желающие празднуют, наблюдая за восходом солнца над древними камнями.
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