В Госдуме рассказали о подготовке рассады в марте

«Март — это старт для многих овощных культур. Именно сейчас мы закладываем основу для обильного урожая, выращивая здоровую и крепкую рассаду. Важно помнить, что каждый регион имеет свои особенности, поэтому необходимо учитывать климатические условия при выборе культур и сроков посева», — сказал он.