Народные приметы на 20 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Павел Капельник. Христиане чтили память сразу двоих святых — преподобного Павла Препростого из IV века и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского из IX века. В этот день православные усердно молились иконе Божией Матери.
Приметы погоды 20 марта
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 20 марта в 2025 году о погоде.
- Считалось, что пасмурная погода вечером знаменовала холодное завтра.
- Сильная капель предвещала отличный летний урожай льна и конопли.
- Ярко-желтый закат обещал усиление ветра, а синеватый горизонт — скорую оттепель.
- Теплый ветер гарантировал знойное лето, а холодный — грозовое.
- Чириканье снегирей сообщало о потеплении.
Что нужно делать 20 марта
Народ на Руси верил, что этот день следует проводить в веселье. Считалось, что грустные мысли 20 марта влекли в будущем длительное тоскливое настроение.
Также в этот день люди старались больше времени провести с семьей и друзьями и не проходить мимо нуждающихся. Такие действия обещали привлечение благости в жизнь.
Что запрещено делать 20 марта
В этот день запрещалось ссориться с партнером, так как народ верил в прекращение взаимоотношений после склоки. Также не рекомендовалось пересаживать комнатные растения, чтобы не загубить им жизнь.
Кроме того, под строгий запрет попадало ругать детей. Считалось, что обиженный ребенок непременно 20 марта отправится искать поддержку к темным силам.