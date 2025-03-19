Рипсалис: уход за комнатным растением в домашних условиях

Листья желтеют Причина: избыточный полив либо застой воды в почве.

Решение: проверьте дренаж и сократите полив. Не лишним будет переставить растение в светлое место



Растение не цветет Причина: недостаток света или питательных веществ.

Решение: переставьте в более освещенное место. Используйте удобрение для кактусов один раз в месяц в период роста



Листья сморщиваются Причина: недостаточный полив или слишком сухой воздух в помещении.

Решение: увеличьте частоту полива. Повышайте влажность воздуха, используя увлажнитель или опрыскивание с помощью пульверизатора



Побеги вытягиваются Причина: нехватка света в помещении.

Решение: переставьте растение ближе к окну, но избегайте прямых солнечных лучей



Корни гниют Причина: застой воды или неправильно подобранный грунт для рипсалиса

Решение: пересадите культуру в легкий и воздухопроницаемый грунт с хорошим дренажем

