Как избавиться от муравьев в огороде: 17 эффективных способов

Николай Хромов дал дополнительные советы в борьбе с насекомыми, подчеркнув важность комплексного подхода: «Если народные методы не работают, применяйте гелевые приманки (“Великий Воин”) или гранулы с медленным действием — муравьи доставят их в гнездо, что позволит уничтожить колонию. Помните, что муравьи полезны для аэрации почвы, поэтому сосредоточьтесь не на полном уничтожении, а на сокращении их численности до безопасного уровня. Повторяйте обработки один раз в 2—3 недели, особенно после дождей, и следите за появлением новых гнезд».