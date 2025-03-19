Как избавиться от муравьев в огороде: 17 эффективных способов

Муравьев считают одними из самых опасных насекомых на дачных участках и огородах. Они активно создают муравейники, поедают и повреждают различные культуры, разносят инфекции, а также разводят тлю и червецов. Какой еще вред приносят эти насекомые, какие виды бывают, как избавиться от муравьев в огороде с помощью народных и промышленных средств и можно ли их уничтожить навсегда — разбираемся вместе с экспертом.
Почему муравьи появляются в огороде
«Муравьи появляются на огороде в поисках пищи и благоприятных условий для жизни. Их привлекают сладкие выделения тли, которая часто селится на растениях, а также органические остатки, спелые плоды или семена. Кроме того, муравьи строят подземные гнезда, выбирая рыхлую, прогретую почву, где легко создать систему ходов», — рассказывает Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России».
Эксперт также отметил, что иногда, в засушливые периоды, их активность связана с поиском воды или, в теплое время года, с расширением колоний. Взаимодействуя с тлей, муравьи пасут ее, защищая от хищников, что усугубляет проблему вредителей на участке.
Чем опасны муравьи на дачном участке
Муравьи очень быстро размножаются и заселяют все свободные площади. Они неприхотливы, поэтому подо всем в огороде могут обосноваться целые колонии прожорливых насекомых. Они опасны следующим:
- Муравьи активно разводят тлю. Муравьи любят сладкий нектар, который дает тля. Поэтому насекомые переносят этих паразитов с одного растения на другое, защищают от врагов и даже прячут на зиму. А также стоит учитывать, что тля — переносчик растительных вирусов (1).
- Муравьи уничтожают цветочные культуры. Насекомые добывают из цветов нектар, поэтому поедают бутоны роз, пионов
и т. д.В результате формируются деформированные цветки.
- Муравьи поедают ягоды, овощи и корнеплоды. Насекомые питаются растениями, особенно теми, для которых характерно высокое содержание сахара.
- Муравьи портят клумбы и газоны. Они создают огромные дома под землей, вход в которые на поверхности незаметен. Когда вы поймете, из-за чего у вас не растет газон и цветочные культуры, будет сложно уничтожить их жилище с помощью ядов. Под землей им будут не страшны даже морозы.
- Муравьи разрушают деревья. Насекомые любят селиться в дуплах и пнях. Таким образом, муравьи даже крепкое дерево достаточно быстро превращают в труху.
- Муравьи быстро переселяются в дом. При похолодании и в дождь муравьи могут перейти в дом, активно размножаться, создавая колонии. Здесь для них более комфортные условия, чем на улице: много места для проживания, а также есть пища.
- Муравьи нападают на людей и их питомцев. Насекомые больно кусают своих врагов. Так они защищают свою матку и яйца. Дети могут сильно пострадать от укусов этих насекомых.
- Муравьи повышают кислотность грунта. В местах обитания муравьев сильно повышается кислотность грунта, из-за чего могут погибнуть растущие рядом культуры.
Какие виды муравьев встречаются в огороде
В России обитают разные виды муравьев. Далее подробно рассмотрим каждый вид и их особенности.
- Рыжий лесной муравей. Насекомые с тельцем длиной 7—14 мм. Брюшко и голова у них черного цвета, а грудка — рыжего. Эти насекомые создают большие муравейники. Обычно обитают в лесу, но иногда появляются на дачах. Их гнездо может достигать в высоту более 50 см. Они строят его из хвойных иголок и веточек. В одном таком доме может жить более миллиона особей. На территориях, где живут муравьи, содержится в 10 раз больше фосфора и вдвое больше калия (2).
- Черный садовый муравей. Это насекомое обитает в садах средней полосы и даже в городах. Это небольшие муравьи, длиной до 5 мм. Создают гнезда под землей, в том числе в корневой системе растений. Они представляют собой кучу рыхлой земли, в которой есть отверстие посредине. Их особенно притягивают огороды и сады, где есть декоративные элементы, в том числе камни и коряги. Именно там они любят устраивать муравейники. Именно эти насекомые — главные разносчики тли по саду. Кроме того, они питаются выделениями таких вредителей как червецы. А еще черные муравьи очень любят клубнику.
- Садовый бледноногий муравей (бурый лазий). Небольшие насекомые, размером 2—4 мм, которые обитают под землей. Их сложно обнаружить, потому что они не образуют никаких надземных домиков. Эти насекомые всеядны, поэтому активно уничтожают других вредителей. Однако они также разводят тлю и червецов.
- Рыжая мирмика. Небольшие муравьи-хищники, длиной около 5 мм, желтого и светло-коричневого цвета. Создают гнезда в земле, между корнями растений, под упавшими деревьями. Всеядны, уничтожают других вредителей. Разводят тлю и червецов. У этих насекомых болезненные укусы, после которых появляется сильное жжение и красная сыпь.
- Черный муравей-древоточец. Самый крупный — размером до 1,5 см, черного цвета. Селится на полянах, опушках и в старых вырубках. Формирует муравейники в дуплах и пнях. Всеяден, уничтожает других вредителей, но не разводит тлю.
- Фараонов муравей (домовый). Мелкое насекомое, размером 1,5−2 мм, бурого или желтоватого цвета. Обитает в домах на всех континентах. Их перевозят в автомобилях, самолетах, поездах с грузами. Любят селиться в домах в теплых, темных и влажных местах. Фараоновы муравьи разносят опасные инфекции, и их сложно вывести.
Как избавиться от муравьев в огороде
Борьба с муравьями включает как народные, так и промышленные методы. Далее подробно рассмотрим каждый способ избавления.
Народными средствами
«Народные способы часто направлены на отпугивание: заливание муравейников кипятком, посыпание содой, солью или корицей, раскладывание веточек полыни, чеснока или опилок, пропитанных эфирными маслами. Некоторые используют манку или пшено — крупы, которые муравьи не могут переварить. Эффективность таких методов непостоянна, так как насекомые могут вернуться или создать новое гнездо», — пояснил эксперт.
1. Борная кислота
Борная кислота парализует нервную систему вредителей. Для их уничтожения делают жидкую приманку: смешивают 3 столовые ложки сахара или арахисового масла с 2 столовыми ложками борной кислоты. Все это заливают двумя стаканами воды и кипятят в течение 6—7 минут.
Насекомых привлекает такая сладкая смесь. Нужно взять пластиковый стаканчик или отрезать нижнюю часть пластиковой бутылки. В плошке необходимо сделать отверстия, чтобы вредители могли туда заходить и выходить. Налейте в нее 2—3 столовые ложки раствора. Сверху накройте фольгой или крышкой. Положите ее рядом с гнездом. Муравьев не станет через пару дней.
2. Вода
Муравьи обычно избегают грунтовых вод, чтобы их подземные ходы оставались сухими и целыми. Поэтому жидкость можно использовать в борьбе с насекомыми. Заливайте ходы из шланга водой в течение 20 минут. Повторить процедуру нужно через 24 часа.
Если рядом с муравейником нет полезных растений — выкопайте его и залейте горячей водой. Усилит эффект, если в воду добавить жидкое мыло.
3. Уксус
Разрыхлите домик насекомых и посыпьте содой все видимые ходы. Затем полейте соду уксусом до появления характерного шипения. При реакции соды с уксусом выделяются пары, которые уничтожают муравьев. Процедуру необходимо повторить, если насекомые продолжают выходить из своих нор.
4. Соль
Это безопасный ингредиент, который поможет избавиться от вредителей, не нанося вреда растениям и домашним питомцам. При попадании поваренной соли на тело муравья она действует как яд. Однако этот способ не позволяет уничтожить всех насекомых сразу, поэтому обработку требуется повторять. Домик муравьев нужно засыпать солью. Кроме того, соленой водой следует обработать растения, на которых появились насекомые. Для этого потребуется раствор: 1 столовая ложка соли на 1 л воды.
5. Мыльный раствор
Мыло разрушительно действует на клеточные мембраны вредителей. Для приготовления раствора понадобится 1 столовая ложка жидкого мыла и 1 л воды, а также растительное масло. Опрыскайте средством муравьев на растениях, их домик, а также особей, которые ползают за пределами гнезда. Чтобы убрать насекомых в почве — налейте раствор в муравейник. Процедуру нужно повторять по мере необходимости.
Недостаток способа заключается в том, что мыльная вода действует только при контакте с насекомыми. Эффект длится недолго. Кроме того, раствор может повредить корневую систему растений.
6. Конопляное масло
Обработайте основания стволов деревьев маслом. Муравьи не переносят этот запах.
7. Древесный уголь
Измельчите уголь и посыпьте им муравейник и другие места скопления насекомых.
8. Травы и приправы
Травы, уголь, конопляное масло и приправы больше используют для отпугивания муравьев.
Отметим, что существуют методы, при которых используют токсичные вещества для истребления насекомых. Среди них керосин и фенол (карболовая кислота). Не рекомендуем их применять, поскольку они входят в число наиболее опасных промышленных загрязнителей.
Профессиональными средствами
«Промышленные средства, например, гели (“Чистый Дом”), гранулы (“Муравьин”) и мелки, содержат инсектициды, которые муравьи переносят в колонию, уничтожая матку. Это более результативно, но требует осторожности из-за токсичности», — объясняет Николай Хромов.
В основном препараты от муравьев содержат диазинон и хлорпирифос. Первое вещество вызывает у них паралич. Хлорпирифос через дыхательную систему муравьев парализует их нервную систему. Действует примерно 1—2 месяца. Ниже рассмотрим основные химические препараты для уничтожения насекомых.
1. «Абсолют»
- Содержит хлорпирифос;
- форма выпуска: гель, пластиковые контейнеры;
- срок достижения цели: 10—14 дней.
2. «Антимуравей»
- Содержит буру;
- форма выпуска: порошок в пакетиках;
- срок достижения цели: 5—6 дней.
3. «Великий воин»
- Содержит диазинон, хлорпирифос;
- форма выпуска: гель;
- срок достижения цели: 1—1,5 дня.
4. «Гром-2»
- Содержит диазинон;
- форма выпуска: гранулы;
- срок достижения цели: 2—4 дня.
5. «Делиция»
- Содержит хлорпирифос;
- форма выпуска: порошок;
- срок достижения цели: 10—44 дней.
6. «Муравьед»
- Содержит диазинон;
- форма выпуска: концентрат эмульсии;
- срок достижения цели: 3 дня.
7. «Мурацид»
- Содержит диазинон;
- форма выпуска: водная эмульсия;
- срок достижения цели: 1 день.
8. «Муратокс»
- Содержит диазинон;
- форма выпуска: концентрат эмульсии;
- срок достижения цели: 3 дня.
9. «Муравьин»
- Содержит диазинон;
- форма выпуска: гранулы;
- срок достижения цели: 3—5 дней (3).
Если не требуется обрабатывать овощи или ягоды, то можно использовать препараты, которые справляются с тлей, например, «Карбофос», «Топаз» и «Инта-Вир».
«Навсегда избавиться от муравьев в открытом грунте практически невозможно — они считаются частью экосистемы и быстро восстанавливают популяцию. Однако можно существенно сократить их численность, регулярно разрушая гнезда, уничтожая тлю и используя инсектицидные приманки. В закрытых помещениях (теплицах, домах) шансы на долгосрочный результат выше при комплексной обработке и поддержании чистоты. На огороде важно сосредоточиться на контроле, а не полном искоренении, так как муравьи участвуют в аэрации почвы и борьбе с другими вредителями», — комментирует Николай Хромов.
Биологическими средствами
«Биологические методы включают привлечение естественных врагов — птиц и жуков, а также уничтожение тли, лишая муравьев источника пищи. Комбинирование подходов, например разрушение гнезд, обработка химикатами и устранение тли, дает лучший результат. Важно помнить, что муравьи частично полезны для экосистемы, поэтому их полное уничтожение не всегда целесообразно — достаточно контролировать их численность», — объясняет Николай Хромов.
Можно ли предотвратить появление муравьев на участке
«Для эффективной борьбы с муравьями важно сочетать профилактику и активные меры. Начните с устранения тли на растениях, так как муравьи питаются ее сладкими выделениями — обработайте листья мыльным раствором или инсектицидами. Регулярно рыхлите почву в местах скопления насекомых, разрушая их ходы и гнёзда. Для отпугивания используйте природные репелленты: рассыпьте вокруг растений молотый перец, золу или горчичный порошок, разложите веточки мяты или лаванды», — рассказал Николай Хромов.
Дополнительно эксперт отметил следующее: «Избегайте накопления органического мусора, например остатков фруктов, опавших листьев, которые привлекают насекомых».
Помимо этого, для профилактики появления муравьев:
Рекомендации эксперта
Николай Хромов дал дополнительные советы в борьбе с насекомыми, подчеркнув важность комплексного подхода: «Если народные методы не работают, применяйте гелевые приманки (“Великий Воин”) или гранулы с медленным действием — муравьи доставят их в гнездо, что позволит уничтожить колонию. Помните, что муравьи полезны для аэрации почвы, поэтому сосредоточьтесь не на полном уничтожении, а на сокращении их численности до безопасного уровня. Повторяйте обработки один раз в 2—3 недели, особенно после дождей, и следите за появлением новых гнезд».
Чек-лист: как бороться с муравьями на участке
Муравьи приносят как вред, так и пользу. Однако, когда их на огороде становится слишком много, нужно контролировать их численность. Мы собрали для вас важную информацию о том, как избавиться от них:
1. Муравьи селятся на огороде и в саду в поисках пищи и благоприятных условий для жизни. Их привлекают выделения тли, которая часто селится на растения, органические остатки, спелые плоды и семена.
2. Насекомые опасны тем, что разводят тлю, уничтожают цветы, ягоды, овощи и корнеплоды, портят клумбы и газоны, разрушают деревья, поселяются в домах рядом с человеком, создавая колонии, и нападают на животных и людей. Кроме того, муравьи повышают кислотность грунта на участке.
3. В борьбе с муравьями применяют как народные, так и промышленные методы избавления. Наиболее эффективные — химические средства.
4. Муравьи полезны для аэрации почвы, поэтому лучше не уничтожать их полностью, а сокращать их численность до безопасного уровня.
Список источников
1. Метлицкая К. В., Зейналов А. С., Холод Н. А. «Распространенность тлей — фитопаразитов на землянике», «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями», 2015.
2. Романкина М. Ю., Федулова Я. А, Милованова И. Р., «Рыжие лесные муравьи (FORMICA RUFA C.) и особенности их поведения», Мичуринский государственный аграрный университет, 2021.
3. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов по состоянию на 6 июля 2021 г., Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»