Народные приметы на 21 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Весенний солнцеворот. Считалось, что именно со дня сезонного равноденствия стартует настоящая весна. Также 21 марта раньше называли Вербоносицей — к этому моменту растение уже вовсю распускалось серебром.
Приметы погоды 21 марта
Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 21 марта в 2025 году о погоде.
- Считалось, что жаворонки в небе несут с собой тепло.
- Высокие облака быстро плыли по небу — люди ожидали прекрасную погоду.
- Волны снега на полях после метели в этот день знаменовали отличный урожай хлеба и овощей.
- Плотный утренний туман предсказывал скорые заморозки.
Что нужно делать 21 марта
Люди на Руси несли в свои дома ветки вербы, потому что верили, что растение прогонит из жилья тягости. Из заранее заготовленной коры дерева в этот день предки заваривали целебный чай.
Кроме того, народ старался проводить 21 марта в круг близких или друзей. Считалось, что тогда и дальше в ближайшем будущем одиночество не постигнет.
Что запрещено делать 21 марта
В этот день запрещалось сажать вербу. Полагалось, когда дерево вырастет, ослушавшийся владелец умрет. Также не советовалось 21 марта ссориться, чтобы не позвать в свою жизнь бесконечные склоки.
Кроме того, в этот день запрещалось давать деньги в долг. Ослушавшимся грозило ухудшение финансового состояния или вовсе бедное существование.