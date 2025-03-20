Народные приметы на 21 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

С давних пор народ на Руси старательно работал над соблюдением ежедневных примет. Люди надеялись, что суеверия умеют страховать от наступления горестных моментов в жизни и удостаивать счастливыми событиями. До сегодняшнего дня в пересказах поколений добралась огромная часть старых примет. Давайте вспомним суеверия на 21 марта.