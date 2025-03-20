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Народные приметы на 21 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

С давних пор народ на Руси старательно работал над соблюдением ежедневных примет. Люди надеялись, что суеверия умеют страховать от наступления горестных моментов в жизни и удостаивать счастливыми событиями. До сегодняшнего дня в пересказах поколений добралась огромная часть старых примет. Давайте вспомним суеверия на 21 марта.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Ветки вербы с перепелиными яйцами
Источник: Image by Freepik

Эта дата была известна как Весенний солнцеворот. Считалось, что именно со дня сезонного равноденствия стартует настоящая весна. Также 21 марта раньше называли Вербоносицей — к этому моменту растение уже вовсю распускалось серебром.

Приметы погоды 21 марта

Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 21 марта в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что жаворонки в небе несут с собой тепло.
  • Высокие облака быстро плыли по небу — люди ожидали прекрасную погоду.
  • Волны снега на полях после метели в этот день знаменовали отличный урожай хлеба и овощей.
  • Плотный утренний туман предсказывал скорые заморозки.

Что нужно делать 21 марта

Люди на Руси несли в свои дома ветки вербы, потому что верили, что растение прогонит из жилья тягости. Из заранее заготовленной коры дерева в этот день предки заваривали целебный чай.

Кроме того, народ старался проводить 21 марта в круг близких или друзей. Считалось, что тогда и дальше в ближайшем будущем одиночество не постигнет.

Что запрещено делать 21 марта

В этот день запрещалось сажать вербу. Полагалось, когда дерево вырастет, ослушавшийся владелец умрет. Также не советовалось 21 марта ссориться, чтобы не позвать в свою жизнь бесконечные склоки.

Кроме того, в этот день запрещалось давать деньги в долг. Ослушавшимся грозило ухудшение финансового состояния или вовсе бедное существование.