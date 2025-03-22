Предсказывание погоды: как облака сообщают нам об осадках

Согласно Международному облачному атласу Всемирной метеорологической организации, в природе существует более 100 разновидностей облаков. Однако, к счастью, их можно классифицировать по внешнему виду и высоте, сгруппировав в десять основных категорий. Существуют следующие виды облаков:
- кучевые;
- слоистые;
- кучево-дождевые;
- слоисто-кучевые;
- высококучевые;
- слоисто-дождевые;
- высокослоистые;
- перистые;
- перисто-кучевые;
- перисто-слоистые.
Об этих типах облаков и о том, как по ним предсказывают погоду, рассказали в журнале Interesting Engineering.
Кучевые облака
Кучевые облака самые распространенные. Они напоминают пушистые белоснежные хлопья, особенно когда солнечные лучи освещают их верхушки, в то время как нижняя часть остается более темной.
Эти облака появляются благодаря солнечному теплу, согревающему земную поверхность, — суточной конвекции. Интересно, что они не приносят дождя, поэтому их нередко называют предвестниками хорошей погоды. Чаще всего такие облака появляются ближе к полудню, постепенно разрастаются в течение дня, а с наступлением вечера бесследно растворяются в небе.
Слоистые облака
Слоистые облака представляют собой ровные сплошные серые пласты, которые висят низко в небе. Они напоминают густую дымку и создают ощущение туманной завесы.
Эти облака формируются, когда массивы влажного воздуха постепенно поднимаются вверх и охлаждаются, превращаясь в плотный слой. Чаще всего их можно наблюдать в хмурые, пасмурные дни, когда воздух насыщен влагой. Обычно из них моросит дождь. Если же у земли сохраняется высокая влажность, слоистые облака могут трансформироваться в слоисто-кучевые.
Слоисто-кучевые облака
Слоисто-кучевые облака представляют собой низкие, объемные облачные массы белого или сероватого оттенка. Они не образуют сплошной покров, оставляя между собой просветы, через которые проглядывает голубое небо.
Чаще всего такие облака появляются в пасмурные дни, когда в атмосфере происходит слабая конвекция. Несмотря на свой плотный вид, они редко приносят обильные осадки, ограничиваясь лишь легкой моросью или кратковременным дождем.
Высококучевые облака
Большая часть облаков, формирующихся в средней атмосфере, принадлежит к категории высококучевых. Их легко распознать по характерному виду: они смотрятся как массивные белые или сероватые пятна, размытые по небу, либо как облачные полосы, выстроенные в аккуратные параллельные линии.
Из-за своей текстуры они напоминают пушистую овечью шерсть или узор, похожий на чешую скумбрии. Поэтому в народе их часто называют овечьими спинами или скумбрийными шкурами.
Высококучевые облака нередко путают со слоисто-кучевыми, но отличить их не так сложно. Главные различия — высота расположения и размер. Чтобы определить тип облака, надо поднять руку и прицелиться в него. Если оно по величине сопоставимо с большим пальцем, то перед вами высокое кучевое. Если же примерно с кулак, то, скорее всего, это слоисто-кучевое.
Кучевые облака формируются благодаря процессу конвекции, возникающему, когда влажный воздух поднимается и смешивается с сухим, опускающимся потоком. Они особенно часто появляются теплым, знойным утром, особенно в летний сезон.
Интересно, что такие облака могут предвещать смену погоды. Например, их появление перед холодным фронтом говорит о приближении прохлады. А если они возникают одновременно с облаками других типов, это может означать скорую грозу.
Слоисто-дождевые облака
Когда начинает темнеть, словно наступил вечер, причиной этого чаще всего становятся слоистые облака. Они могут формироваться как на нижних, так и на средних уровнях атмосферы, постепенно становясь плотнее, пока не скрывают солнечный свет.
Среди всех дождевых облаков наиболее распространены слоистые дождевые. Именно их можно наблюдать во время ливня или снегопада, охватывающего обширные территории, или перед началом затяжных осадков.
Эти облака рождаются, когда влага постепенно скапливается в атмосфере на большой площади. Чаще всего это происходит под воздействием теплого фронта, который поднимает насыщенный влагой воздух на высоту, где он охлаждается и конденсируется. Кроме того, слоистые дождевые облака могут образовываться и из других облачных структур, например из опускающихся высокослоистых облаков.
Высокослоистые облака
Высокослоистые облака представляют собой широкие, растянутые серые или голубовато-серые массы, частично или полностью застилающие небо на средней высоте. Хотя они создают плотный покров, сквозь них можно разглядеть солнце, которое выглядит как бледный, размытый диск. Однако света, проходящего через такую облачность, обычно недостаточно, чтобы на земле появлялись четкие тени.
Эти облака способны охватывать огромные пространства, простираясь на тысячи километров. Чаще всего высокослоистые облака появляются перед приближением теплого фронта или перед слоисто-кучевыми собратьями, предвещая перемены в погоде.
Также они могут формироваться совместно с кучевыми облаками, когда к региону приближается холодный фронт. Хотя сами по себе они не приносят интенсивных осадков, их появление нередко указывает на скорое образование слоисто-кучевых облаков, за которыми может последовать проливной дождь.
Перистые облака
Перистые облака — это легкие изящные белоснежные полосы, похожие на шелковые нити. Они формируются на высоте свыше 6100 метров, где много холодного воздуха, а водяного пара крайне мало. Именно поэтому эти облака состоят не из капель воды, а из мельчайших ледяных кристаллов, которые придают им характерный воздушный вид.
Как правило, перистые облака появляются в ясную погоду, но их образование также может быть предвестником перемен. Они нередко возникают перед теплыми атмосферными фронтами или мощными штормами, включая тропические циклоны и северо-восточные ветры. Поэтому, если в небе проступают тонкие перистые завитки, это может означать приближение непогоды.
Моряки издавна использовали облака как природный индикатор погоды. Одна из старых морских пословиц гласит: «Хвосты лошадей (перистые облака) и чешуя скумбрии (слоистые облака) делают высокие корабли с низкими парусами». Этот образный прогноз подсказывал, что при появлении таких облаков следует ожидать дождя и усиления ветра.
Перисто-кучевые облака
Перисто-кучевые напоминают мини-облака. На небе выглядят как многочисленные белые пятна. Они расположены на больших высотах и состоят из кристаллов льда.
Перисто-кучевые облака не приносят дождя и держатся недолго. Но их можно увидеть зимой или в холодную, но ясную погоду.
Перисто-слоистые облака
Перисто-слоистые облака легко узнать по уникальной особенности: они создают вокруг солнца или луны мягкое свечение, напоминающее ореол. Эти тонкие, почти прозрачные облачные слои полностью покрывают небо, но при этом свободно пропускают солнечные лучи, создавая рассеянный свет.
Ореол возникает, когда солнечные или лунные лучи преломляются и отражаются в мельчайших ледяных кристаллах, из которых состоят эти облака. Их появление служит сигналом о высоком содержании влаги в верхних слоях атмосферы. Это зачастую предвещает приближение теплого атмосферного фронта, который может принести с собой дождь или изменение погоды.
Кучево-дождевые облака
Кучево-дождевые облака — одни из немногих, которые могут охватывать сразу все три уровня атмосферы. Они образуются из обычных кучевых облаков, но постепенно растут, превращаясь в массивные башнеобразные образования. Их верхушки напоминают цветную капусту, а на большой высоте принимают форму наковальни или размытого облачного шлейфа. Нижняя часть таких облаков обычно темная и плотная.
Эти облака — главные предвестники гроз. Их появление означает скорое ухудшение погоды: мощные ливни, порывистый ветер, град, а в некоторых случаях даже торнадо.
Чаще всего кучево-дождевые облака можно увидеть в теплые весенние и летние месяцы. Особенно во второй половине дня, когда солнечное тепло активно нагревает земную поверхность, способствуя интенсивному подъему влажного воздуха.
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