Предсказывание погоды: как облака сообщают нам об осадках

Высококучевые облака нередко путают со слоисто-кучевыми, но отличить их не так сложно. Главные различия — высота расположения и размер. Чтобы определить тип облака, надо поднять руку и прицелиться в него. Если оно по величине сопоставимо с большим пальцем, то перед вами высокое кучевое. Если же примерно с кулак, то, скорее всего, это слоисто-кучевое.